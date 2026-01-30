W skrócie Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu CBOS z wynikiem 29,3 proc., notując niewielki spadek poparcia.

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z 20,4 proc. poparcia, a łączny wynik dwóch Konfederacji minimalnie przewyższa wynik PiS.

Konfederacja Korony Polskiej odnotowała największy wzrost poparcia w sondażu, osiągając 9,8 proc.

Centrum Badania Opinii Publicznej opublikowała sondaż poparcia dla poszczególnych partii politycznych.

Największym poparciem wśród potencjalnych wyborców cieszy się Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie chce głosować 29,3 proc. respondentów, deklarujących udział w wyborach, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z grudniowym pomiarem.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,4 proc, notując spadek o 0,3 pkt proc.

Sondaż. Wyraźny wzrost poparcia Konfederacji Korony Polskiej

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość, która może liczyć na 11,2 proc. głosów, notując spadek o 1,3 pkt proc.

Czwarte miejsce z kolei zajęła Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 9,8 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,8 pkt proc.

"To największa zmiana odnotowana w całym badaniu i jednocześnie najlepszy wynik tego ugrupowania w ostatnich miesiącach"- zauważa CBOS.

Oznacza to, że łączne poparcie obu Konfederacji jest minimalnie wyższe niż wynik Prawa i Sprawiedliwości.

Sondaż. Trzy partie poza Sejmem

Do Sejmu dostałaby się również Nowa Lewica z wynikiem 5,8 proc., utrzymując poparcie na podobnym poziomie jak w grudniu.

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. Partia Razem uzyskuje 4,9 proc. poparcia (wzrost o 1,1 pkt proc.), Polska 2050 - 1,3 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe 1,4 proc., co oznacza wynik identyczny jak miesiąc wcześniej.

0,6 proc. respondentów deklaruje poparcie dla innej partii, 12,8 proc. nie potrafi wskazać swojego wyboru, a 2,5 proc. odmawia odpowiedzi.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 26-28 stycznia 2026 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

