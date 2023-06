Gdyby Polscy poszli do urn w najbliższą niedzielę, PiS poparłoby 31,7 proc. badanych, a KO 28,2 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

W porównaniu z poprzednim badaniem z 12 czerwca, partia Jarosława Kaczyńskiego notuje wynik słabszy o 2,5 punktu procentowego, a ugrupowanie Donalda Tuska straciło 1,5 punktu.

Różnica między partiami zmniejszyła się więc z 4,5 do 3,5 punktu procentowego.

Konfederacja na podium

Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja. Partia cieszy się poparciem 14 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,5 punktu.

Kolejne pozycje zajęła Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z wynikiem 12,1 proc., co oznacza wzrost poparcia o 1,9 punktu w porównaniu z połową czerwca. Dalej jest Lewica z 8 proc. wynikiem. To mniej o 1,7 punktu procentowego w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni.

5,3 proc. respondentów nie wie na kogo oddać głos. Badanie przeprowadzono w dniach 23-25 czerwca na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

