PiS chciało odwołania Kierwińskiego. Sejmowa komisja podjęła decyzję

W skrócie Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego.

Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku zagłosowało 21 posłów, natomiast 12 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas obrad poseł Sebastian Kaleta został wykluczony z posiedzenia komisji przez swoje zachowanie.

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Sprawą wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zajęła się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku zagłosowało 21 posłów, 12 było przeciw. Jednocześnie nikt nie wstrzymał się od głosu.

To nie pierwszy tego typu wniosek wobec Marcina Kierwińskiego. W czerwcu Sejm odrzucił podobną inicjatywę, która została złożona przez parlamentarzystów PiS. Wówczas zarzucili oni szefowi MSWiA, otwiera się w nowym oknie niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.

Sejm. Posłowie PiS z wnioskiem o wotum nieufności dla Kierwińskiego

Rozpatrywany w czwartek wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego również złożyli posłowie PiS, otwiera się w nowym oknie. Paweł Hreniak, który reprezentował ugrupowanie podczas posiedzenia, pokreślił, że główny zarzut wobec szefa resortu "jest dziś czytelny".

- Pod kierownictwem ministra Kierwińskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stało się niestety narzędziem walki politycznej, walki z opozycją, z wolnymi mediami, z niezależnymi instytucjami, stowarzyszeniami i partiami opozycyjnymi. Wszystkimi tymi, którzy w waszym mniemaniu zagrażają waszej władzy - powiedział.

Poseł PiS zaznaczył, że "rzeczą skandaliczną jest to, że dzieje się to w sytuacji realnego zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji". - Robicie to wszystko w czasie wojny hybrydowej. Minister Kierwiński swoimi działaniami podważa w tak trudnym momencie dla naszej ojczyzny zaufanie obywateli do służb - zaznaczył.

Hreniak podkreślił przy tym, że szef MSWiA "musi być szczególnie wolny od zarzutów, że działalność partyjna, polityczna bezpośrednio wpływa na działania służb". - Minister Kierwiński nawet nie próbuje tych granic zachować - stwierdził.

Kierwiński odpowiedział na zarzuty PiS. "Wycofajcie się z tej drogi"

Marcin Kierwiński, odpowiadając na zarzuty ze strony opozycji, przypomniał, że to trzeci wniosek Prawa i Sprawiedliwości o jego odwołanie.

- Rozumiem, nawet na swój sposób muszę powiedzieć, że traktuję to jako uznanie mojej ciężkiej pracy, aby sprzątać bałagan, który pan (przedstawiciel wnioskodawców - red.) i pańscy koledzy zrobiliście w tym resorcie, jeżeli chodzi o kwestię polskiego bezpieczeństwa przez wiele lat - powiedział.

Szef MSWiA, odnosząc się do sformułowanych we wniosku oskarżeń o udział policji w wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił, że służby pojawiły się w okolicach TK, aby bronić przestrzegania prawa, budynku Trybunału i zgromadzonych przed nim protestujących.

- Dlaczego tak niedawno krzyczeliście "murem za polskim mundurem", a teraz stoicie w awangardzie, w ataku na polskich policjantów? Ataku, który jest cyniczny, który jest niesprawiedliwy. Ataku, który naprawdę obnaża cały wasz brak kultury. Wycofajcie się z tej drogi, bo żyjemy w niebezpiecznych czasach, wiele jest zagrożeń, z którymi radzi sobie policja - mówił.

Dodajmy, że na sali obecny był również Mariusz Gosek. Poseł PiS został kilkukrotnie upomniany za zakłócanie wypowiedzi Kierwińskiego. Z kolei Sebastian Kaleta - ze względu na swoje zachowanie - został wykluczony z obrad.

Trybunał Konstytucyjny. Kierwiński o obecności policji, wskazał na Nawrockiego

Przypomnijmy, że 30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą TK. Sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, otwiera się w nowym oknie i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK pojawili się protestujący. Podróż do Senegalu, otwiera się w nowym oknie odwołał wówczas Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie, którego samolot zawrócił nad Hiszpanią, otwiera się w nowym oknie i wrócił do kraju. W środku nocy pojawił się w TK, gdzie w drzwiach doszło do szarpaniny.

Sytuacja wokół Trybunału w dalszym ciągu pozostaje napięta, a przed budynkiem nie brakuje policji i protestujących. Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie wskazał, że aby służby zniknęły sprzed siedziby, potrzebne jest przede wszystkim bezpieczne wejście i wyjście dla sędziów. - Żeby dostać się do furtki Trybunału trzeba przejść między namiotami, a tam są osoby demonstrujące, bardzo nieprzychylnie nastawione do części osób, których twarze już znają - zauważył.

Do sprawy odnosił się też Marcin Kierwiński, który podkreślał, że obecność policji przed TK to "decyzja zarządzającej budynkiem" oraz pokłosie zarejestrowanego w tym rejonie zgromadzenia.

- To pan prezydent decyduje, którędy i jak się przemieszcza (...). Jest oczywiste, że wszystkie osoby ochraniane przez SOP powinny przynajmniej poważnie rozważać rekomendacje wydawane przez wykwalifikowaną służbę. Pan prezydent podjął inną decyzję, myślę, że na użytek polityczny - mówił szef MSWiA, odnosząc się do nocnego wejścia Karola Nawrockiego do TK.



