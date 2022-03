PiS chce odwołać marszałka Grodzkiego. "Skandaliczna wypowiedź"

Oprac.: Łukasz Noszczak Polska

- Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do ukraińskiego parlamentu. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie Grodzkiego za tę wypowiedź.

Zdjęcie Marszałek Tomasz Grodzki wygłosił przemówienie do ukraińskich parlamentarzystów / Senat RP / materiały prasowe