PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Zapadła decyzja

W skrócie Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia izby niższej parlamentu stosunkiem głosów cztery do jednego.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poruszy kwestie kontaktów Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców i przestępczymi.

Czarzasty zadeklarował chęć zadania prezydentowi Nawrockiemu pytań dotyczących jego przeszłości zawodowej, powiązań oraz pobytu w Moskwie.

O decyzji w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty poinformował podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem niższej izby parlamentu.

Polityk Lewicy odniósł się w tym samym czasie także do kwestii kontaktów Karola Nawrockiego. Jak stwierdził, podczas zwołanego przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zamierza podjąć ten temat.

- Chcę zadać panu prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania - dotyczące jego kontaktów ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka, koneksji z osobami takimi jak Wielki Bu, wpadania w ramiona Tomasza P., ps. Dragon, dotyczące także udziału w bijatykach grupy "Chuligani Wolnego Miasta" w 2009 roku - powiedział marszałek.

Tajne posiedzenie Sejmu. Czarzasty ogłosił decyzję

Czarzasty zapowiedział, że wezwie prezydenta Nawrockiego także do jednoznacznych wyjaśnień dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu.

- Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media, czy też brał w nich udział jako pośrednik? Czy będąc świadkiem popełniania przestępstw reagował, czy zgłaszał te sprawy organom ścigania? - stwierdził.

Marszałek Sejmu zamierza także zapytać prezydenta, "dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa".

Polityk Lewicy zasugerował, że ta decyzja mogła zostać zmieniona przez ówczesnego szefa ABW, Krzysztofa Wacławka, który teraz jest "bliskim doradcą prezydenta".

Czarzasty - Nawrocki. Marszałek z pytaniami do prezydenta

- Na koniec pytanie wcale nie mniej ważne - co pan robił w 2018 roku w Moskwie? - dodał. Jak stwierdził Czarzasty, wyjazd ten kosztował ponad 20 tyś. złotych, ale nigdy nie poinformowano publicznie z kim w tamtym czasie spotkał się Nawrocki.

O tym, że klub PiS będzie chciał zwołać niejawne posiedzenie Sejmu, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział przed weekendem. W poniedziałek posłowie PiS na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu wniosku w tej sprawie.

Posłowie PiS chcieli, aby tematem posiedzenia stały się "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu, o których wcześniej mówił także prezydent Nawrocki. Ten ogłosił, że kwestia ta zostanie podniesiona podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Czarzasty odrzucił oskarżenia i w odpowiedzi zwrócił uwagę na kontakty prezydenta ze środowiskami kibolskimi i przestępczymi.

