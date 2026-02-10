PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Zapadła decyzja
Prezydium Sejmu, stosunkiem głosów cztery do jednego, odrzuciło wniosek PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia izby niższej parlamentu - przekazał we wtorek rano marszałek Włodzimierz Czarzasty. Obrady miałyby dotyczyć domniemanych, wschodnich kontaktów lidera Nowej Lewicy.
W skrócie
- Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia izby niższej parlamentu stosunkiem głosów cztery do jednego.
- Marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poruszy kwestie kontaktów Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców i przestępczymi.
- Czarzasty zadeklarował chęć zadania prezydentowi Nawrockiemu pytań dotyczących jego przeszłości zawodowej, powiązań oraz pobytu w Moskwie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O decyzji w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty poinformował podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem niższej izby parlamentu.
Polityk Lewicy odniósł się w tym samym czasie także do kwestii kontaktów Karola Nawrockiego. Jak stwierdził, podczas zwołanego przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zamierza podjąć ten temat.
- Chcę zadać panu prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania - dotyczące jego kontaktów ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka, koneksji z osobami takimi jak Wielki Bu, wpadania w ramiona Tomasza P., ps. Dragon, dotyczące także udziału w bijatykach grupy "Chuligani Wolnego Miasta" w 2009 roku - powiedział marszałek.
Tajne posiedzenie Sejmu. Czarzasty ogłosił decyzję
Czarzasty zapowiedział, że wezwie prezydenta Nawrockiego także do jednoznacznych wyjaśnień dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu.
- Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media, czy też brał w nich udział jako pośrednik? Czy będąc świadkiem popełniania przestępstw reagował, czy zgłaszał te sprawy organom ścigania? - stwierdził.
Marszałek Sejmu zamierza także zapytać prezydenta, "dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa".
Polityk Lewicy zasugerował, że ta decyzja mogła zostać zmieniona przez ówczesnego szefa ABW, Krzysztofa Wacławka, który teraz jest "bliskim doradcą prezydenta".
Czarzasty - Nawrocki. Marszałek z pytaniami do prezydenta
- Na koniec pytanie wcale nie mniej ważne - co pan robił w 2018 roku w Moskwie? - dodał. Jak stwierdził Czarzasty, wyjazd ten kosztował ponad 20 tyś. złotych, ale nigdy nie poinformowano publicznie z kim w tamtym czasie spotkał się Nawrocki.
O tym, że klub PiS będzie chciał zwołać niejawne posiedzenie Sejmu, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział przed weekendem. W poniedziałek posłowie PiS na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu wniosku w tej sprawie.
Posłowie PiS chcieli, aby tematem posiedzenia stały się "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu, o których wcześniej mówił także prezydent Nawrocki. Ten ogłosił, że kwestia ta zostanie podniesiona podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Czarzasty odrzucił oskarżenia i w odpowiedzi zwrócił uwagę na kontakty prezydenta ze środowiskami kibolskimi i przestępczymi.