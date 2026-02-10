PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Zapadła decyzja

Wiktor Kazanecki
Dorota Hilger

Wiktor Kazanecki, Dorota Hilger

Aktualizacja

Prezydium Sejmu, stosunkiem głosów cztery do jednego, odrzuciło wniosek PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia izby niższej parlamentu - przekazał we wtorek rano marszałek Włodzimierz Czarzasty. Obrady miałyby dotyczyć domniemanych, wschodnich kontaktów lidera Nowej Lewicy.

Grupa elegancko ubranych mężczyzn idących po marmurowych schodach w jasnym, reprezentacyjnym budynku, prowadzą rozmowę i są zaangażowani w konwersację.
Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu ws. Czarzastego. Zapadła decyzjaAdam Chelstowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek PiS o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia izby niższej parlamentu stosunkiem głosów cztery do jednego.
  • Marszałek Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej zapowiedział, że podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego poruszy kwestie kontaktów Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców i przestępczymi.
  • Czarzasty zadeklarował chęć zadania prezydentowi Nawrockiemu pytań dotyczących jego przeszłości zawodowej, powiązań oraz pobytu w Moskwie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O decyzji w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu marszałek Czarzasty poinformował podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem niższej izby parlamentu.

Polityk Lewicy odniósł się w tym samym czasie także do kwestii kontaktów Karola Nawrockiego. Jak stwierdził, podczas zwołanego przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zamierza podjąć ten temat.

- Chcę zadać panu prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania - dotyczące jego kontaktów ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka, koneksji z osobami takimi jak Wielki Bu, wpadania w ramiona Tomasza P., ps. Dragon, dotyczące także udziału w bijatykach grupy "Chuligani Wolnego Miasta" w 2009 roku - powiedział marszałek.

Tajne posiedzenie Sejmu. Czarzasty ogłosił decyzję

Czarzasty zapowiedział, że wezwie prezydenta Nawrockiego także do jednoznacznych wyjaśnień dotyczących jego pracy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu.

- Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerstwa, o których pisały media, czy też brał w nich udział jako pośrednik? Czy będąc świadkiem popełniania przestępstw reagował, czy zgłaszał te sprawy organom ścigania? - stwierdził.

Zobacz również:

PiS złożyło wniosek o zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie tajnym ws. Włodzimierza Czarzastego
Polska

PiS składa wniosek o tajne posiedzenie Sejmu. Chodzi o Czarzastego

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Marszałek Sejmu zamierza także zapytać prezydenta, "dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa".

    Polityk Lewicy zasugerował, że ta decyzja mogła zostać zmieniona przez ówczesnego szefa ABW, Krzysztofa Wacławka, który teraz jest "bliskim doradcą prezydenta".

    Czarzasty - Nawrocki. Marszałek z pytaniami do prezydenta

    - Na koniec pytanie wcale nie mniej ważne - co pan robił w 2018 roku w Moskwie? - dodał. Jak stwierdził Czarzasty, wyjazd ten kosztował ponad 20 tyś. złotych, ale nigdy nie poinformowano publicznie z kim w tamtym czasie spotkał się Nawrocki.

    O tym, że klub PiS będzie chciał zwołać niejawne posiedzenie Sejmu, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział przed weekendem. W poniedziałek posłowie PiS na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu wniosku w tej sprawie.

    Posłowie PiS chcieli, aby tematem posiedzenia stały się "wschodnie kontakty" marszałka Sejmu, o których wcześniej mówił także prezydent Nawrocki. Ten ogłosił, że kwestia ta zostanie podniesiona podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

    Czarzasty odrzucił oskarżenia i w odpowiedzi zwrócił uwagę na kontakty prezydenta ze środowiskami kibolskimi i przestępczymi.

    Zobacz również:

    Koalicja rządząca, na czele z Lewicą, upatruje dużych politycznych zysków w konflikcie z prezydentem Karolem Nawrockim
    Polska

    "Wieczorem było bardzo dobrze". Czarzasty i Lewica zachwyceni obrotem spraw

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz
    "Ambasador się zagalopował". Polityk PiS o sprawie CzarzastegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze