Piotr Żak Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus przez kolejne trzy lata

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Piotr Żak, decyzją Rady Fundacji TiVi - głównego akcjonariusza Grupy Polsat Plus - został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu całej Grupy. Decyzja została podjęta jednogłośnie i stanowi wyraz zaufania oraz przekonania o jego skutecznym zarządzaniu Grupą, konsekwentnym realizowaniu celów strategicznych i rozwijaniu Grupy we właściwym kierunku.

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Piotr Żak Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus przez kolejne trzy lataPolsat

Cele Grupy zrealizowane w ostatnich miesiącach i pozytywnie ocenione przez rynek kapitałowy, to:

  • poprawa wyników finansowych, w tym odwrócenie negatywnego trendu spadku EBITDA,
  • rozwój oferty, w szczególności usług łączonych, oraz wzrost dynamiki sprzedaży w Plusie, Polsat Box i Netii,
  • aktywne podejście do sztucznej inteligencji (AI), w tym poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność operacyjną oraz poprawiających doświadczenie klienta, co może istotnie wpłynąć na poziom kosztów,
  • wdrażanie nowego modelu zarządzania i systemu motywacyjnego.

- Działamy szybciej i odważniej, sprawniej podejmujemy decyzje i mamy już tego pierwsze efekty, które docenia również rynek - mówi Piotr Żak. - Dziękuję wszystkim za zaufanie, a przed wszystkim pracownikom Grupy Polsat Plus, dzięki którym takie efekty są możliwe. To, co osiągnęliśmy przez ostatnich kilka miesięcy jest fantastyczne i możliwe tylko przy pełnym zaangażowaniu, przekonaniu i wzajemnym zaufaniu.

Osiągnięcia Grupy Polsat Plus w ostatnich miesiącach w kluczowych segmentach jej działalności:

  • W Plusie został odwrócony trend - dzięki nowym ofertom klienci coraz chętniej wybierają usługi tej sieci. Sposób komunikacji z klientami został uproszczony i skoncentrowany na prezentowaniu w przejrzysty sposób korzyści.
  • W segmencie płatnej telewizji, czyli dostępu do treści i streamingu, oferta została gruntowanie przebudowana i uproszczona. Polsat Box Go to 200 kanałów online, największy sport na żywo i bogata biblioteka filmów i seriali. Polsat Box to atrakcyjne pakiety TV oraz większość najpopularniejszych serwisów streamingowych w jednym miejscu.
  • Zarówno w Polsat Box, jak i Plusie z ofertą Grupy za 80 zł można mieć 5 serwisów - HBO Max, Disney+, Apple TV, SkyShowtime i Amazon Prime.
  • W części medialnej Grupa stawia na sport i informacje. Wzmacniane są kanały z rodziny Polsat Sport oraz Eleven Sports. Grupa inwestuje w wydarzenia kluczowe dla polskich kibiców. Do 2031 r. przedłużyła prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA z udziałem polskich drużyn. Cykl ATP z udziałem polskich tenisistów i tenisistek jest już w ofercie Polsat Sport, a od nowego sezonu Igę Świątek i Maję Chwalińską w cyklu WTA będzie można oglądać wyłącznie w kanałach Grupy i w Eleven Sports.

- Chcę dać naszej Grupie impuls do dalszego rozwoju. Mamy solidne fundamenty i na pewno będziemy dalej rozwijać się w przyszłościowych segmentach mediów i telekomunikacji. One są też naturalnym polem do mądrego wprowadzania sztucznej inteligencji, która przekształca całe obszary gospodarki i pozwala błyskawicznie wprowadzać w życie nowe pomysły. Zawsze będę też przywiązywał najwyższą wagę do zdrowych finansów. Zależy mi na zwiększeniu przychodów, poprawie EBITDA i zmniejszaniu zobowiązań - dodaje Piotr Żak.

Grupa Polsat Plus, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, swoją nową strategię przedstawi jeszcze jesienią tego roku.

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