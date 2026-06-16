Piotr Żak Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus przez kolejne trzy lata

W Plusie został odwrócony trend - dzięki nowym ofertom klienci coraz chętniej wybierają usługi tej sieci. Sposób komunikacji z klientami został uproszczony i skoncentrowany na prezentowaniu w przejrzysty sposób korzyści.

W segmencie płatnej telewizji, czyli dostępu do treści i streamingu, oferta została gruntowanie przebudowana i uproszczona. Polsat Box Go to 200 kanałów online, największy sport na żywo i bogata biblioteka filmów i seriali. Polsat Box to atrakcyjne pakiety TV oraz większość najpopularniejszych serwisów streamingowych w jednym miejscu.

Zarówno w Polsat Box, jak i Plusie z ofertą Grupy za 80 zł można mieć 5 serwisów - HBO Max, Disney+, Apple TV, SkyShowtime i Amazon Prime.