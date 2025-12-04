Wywiad "Stasiuk: Syta Europa już dawno zapomniała, czym są europejskie wartości" pojawił się w ramach autorskiego cyklu Piotra Witwickiego #BezUników.

Rozmowa z pisarzem i eseistą przedstawia jego refleksje na temat kondycji współczesnej Europy i jej wartości, a także krytyczne spojrzenie na przemiany społeczno-kulturowe - porusza ważne kwestie globalne, a jednocześnie skłania do głębszej refleksji nad miejscem Europy w obecnej rzeczywistości.

Redaktor naczelny Interii nominowany w konkursie Grand Press 2025

Piotr Witwicki ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 roku jest związany z Telewizją Polsat. Współtworzył m.in. stację Polsat News. Pod koniec 2020 roku został redaktorem naczelnym Interii. Od 2023 roku łączy tę funkcję z obowiązkami Dyrektora Pionu Informacji oraz Publicystyki w Telewizji Polsat.

Został uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku 2024 (Nagrody Gospodarcze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Znalazł się w finale Nagrody im. Marcina Króla (Fundacja Batorego) za książkę "Znikająca Polska".

Zwycięzców nagród Grand Press w poszczególnych kategoriach poznamy w niedzielę 14 grudnia.

Piotr Witwicki z nagrodą Dziennikarza Roku 2024 Polsat News Polsat News