Piotr Nowak do dymisji. Decyzja premiera

Informacja o dymisji ministra Piotra Nowaka z funkcji ministra rozwoju i technologii została podana w czwartek w czasie konferencji poświęconej zmianom w podatkach.

Piotr Nowak do dymisji. Mateusz Morawiecki zdecydował

- Podjąłem decyzję o dymisji ministra Piotra Nowaka. Wniosek w tej sprawie skierowałem do prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał "wyczerpała się formułą współpracy" z ministrem Nowakiem.

Piotr Nowak do dymisji. Powodem słowa o KPO?

Jak informowaliśmy w Interii, otoczenie wokół premiera Morawieckiego nieoficjalnie przekazało, że minister Nowak swoją wypowiedzią "robi rządowi pod górkę". Nie ukrywają rozczarowania postawą szefa resortu rozwoju.

Chodzi o słowa dotyczące KPO, które minister Piotr Nowak wypowiedział we wtorek 22 marca późnym wieczorem. - Jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy - przekazał.

Informacja była zaskakująca z dwóch powodów - czasu i formy jej upublicznienia, a także faktu, że robi to minister a nie premier. - Taka wypowiedź jest nam kompletnie niepotrzebna, bo w KE wywołuje to mieszane uczucia. Mogą tam pomyśleć, że skoro Polacy już mówią o zatwierdzeniu, to jeszcze ich przetrzymamy. Nie jest dobrze, kiedy ktoś z rządu wychodzi przed szereg, bo to wtedy usztywnia stanowisko negocjacyjne. Zawsze tak jest - mówi nam ważny polityk partii rządzącej.

Od środowego poranka także rządowa machina studziła te doniesienia. Kolejni przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekonywali, że akceptacja KPO jest blisko, ale sprawa nie została formalnie sfinalizowana.

- Od urzędników słyszałem nieraz, że jesteśmy w przełomowym momencie, później rzeczywistość to weryfikowała. Byłbym więc ostrożny - powiedział w programie "Graffiti" na antenie Polsat News szef KPRM Michał dworczyk.