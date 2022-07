Wpis, który radna PiS zamieściła w mediach społecznościowych wywołał falę krytyki. We wtorek odniósł się do niego rzecznik rządu, Piotr Müller, który zapytany o ocenę wypowiedzi Małgorzaty Jacyny-Witt powiedział: Jeżeli chodzi o kwestię pani radnej ze Szczecina, to ja mogę powiedzieć tylko wprost, że to jest wypowiedź, która jest mi obca, wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca, wypowiedź, od której się jednoznacznie dystansuję.

- Innej odpowiedzi z naszej strony państwo nie otrzymacie. W taki sposób nie powinno się wypowiadać, i tyle w tym temacie - podkreślił.

Wpis wywołał falę krytyki

Wpis radnej wywołał falę krytyki. "Kiedy snobizm wejdzie za mocno..." - skomentowała znana publicystka Kataryna. "Bo ja jestem elitą, a Pani jest pseudoelitą - zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie" - odpisała jej Jacyna-Witt.

Do wpisu radnej odnieśli się również politycy. "Nie mają chleba, niech grają w golfa. (Maria Antonina PiS-u)" - napisał europarlamentarzysta Marek Belka. "Tak się składa, że w piłkę nożną gra wielu Polaków. To komukolwiek w czymkolwiek umniejsza?" - pytał poseł Paweł Szramka (niez.). Z kolei Anna-Maria Żukowska z Lewicy oceniła, że ta "Pani ma poważne kompleksy".

Jacyna-Witt wzbudzała już kontrowersje

To nie pierwszy kontrowersyjny wpis szczecińskiej radnej. 13 grudnia 2018 r. Jacyna-Witt napisała na Twitterze: "Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej niewinności+ Co jest? To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli, żeby mogli w mediach się poprodukować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? Najlepiej SMS - 2,40 netto".

Senator Stanisław Gawłowski (niez.) na ten wpis zareagował pozwem o ochronę dóbr osobistych. W kwietniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że Jacyna-Witt naruszyła dobra Gawłowskiego i nakazał jej opublikowanie przeprosin, usunięcie wpisu naruszającego dobra osobiste senatora, a także zapłatę zadośćuczynienia na wskazany przez Gawłowskiego cel społeczny i zwrot poniesionych kosztów sądowych i adwokackich.

Jacyna-Witt złożyła apelacje. W październiku 2021 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie przekazał, że radna przegrała z senatorem Gawłowskim sprawę o ochronę dóbr osobistych. "Mam nadzieję, że pani radna na przyszłość będzie się liczyć ze słowami" - powiedział wówczas Gawłowski, komentując wyrok.

Małgorzata Jacyna-Witt przeprosiła

W poniedziałek Jacyna-Witt przeprosiła za swój wpis. "Wszystkich, których obraziłam moim wpisem o mojej grze w golfa - serdecznie przepraszam. Nie było moim celem wywyższanie się, czy darcie nosa" - napisała na Twitterze.

"Wręcz przeciwnie! Szanuję wszystkich i serdecznie namawiam do zdrowego trybu życia. Chyba w tym namawianiu trochę przesadziłam" - dodała.

