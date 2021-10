Rzecznik rządu został zapytany o to, czy po likwidacji Izby Dyscyplinarnej sędziowie odsunięci od odrzekania zostaną przywróceni do pracy.



- W tej chwili przygotowujemy kwestie związane ze strukturą Sądu Najwyższego oraz zmiany dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o przywrócenie sędziów to trudno oczekiwać, że jest to wyrok. Nie wiem czy miałby być to rodzaj abolicji czy amnestii. Średnio sobie wyobrażam, żeby cofać wyroki sądów, które już zapadły - tłumaczy Müller.

Zapowiedział, że rządowi zależy, aby projekty zmian w sądownictwie powstały jak najszybciej.



- Wiem, że jest kilka przygotowanych rozwiązań w formie aktów prawnych. Teraz jeszcze kwestia decyzji kierunkowej na jakie zmiany będziemy się decydować. Czym innym jest kwestia reorganizacji postępowania dyscyplinarnego wśród sędziów natomiast czym innym jest kwestia gruntownego przebudowania struktury wymiary sprawiedliwości, a to też jest kwestia barana pod uwagę - powiedział.



- Chcielibyśmy, aby te projekty w tym roku wyszły z rządu. W szczególności kwestia zmian w strukturze spraw dyscyplinarnych - dodał.

Co z unijnymi pieniędzmi?

Rzecznik rządu zapytany o to, czy Polska otrzyma pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy jeszcze w 2020 roku. Jak przyznał większość państw otrzyma pieniądze dopiero pod koniec roku, ponieważ "czym innym jest akceptacja KPO, a czym innym wypłata zaliczek".



- My czekamy cały czas na działania Komisji Europejskiej. Nie ma żadnej podstawy prawnej, do tego, aby ktokolwiek z KE oczekiwał, że warunkiem wypłaty KPO jest podejmowanie działań w tym obszarze. Takie działania można podejmować w ramach określonych procedur przewidzianych traktatami - powiedział.



Piotr Müller skomentował również decyzję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który Davida Sassoliego, który poinformował, że zwrócił się do służb prawnych PE o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji Europejskiej za niestosowanie rozporządzenia ws. mechanizmu warunkowości w budżecie UE.



- Jeżeli chodzi o działania KE to możemy spodziewać się różnych wariantów, łącznie z tym, że faktycznie w tym roku samej zaliczki nie będzie. To akurat w perspektywie kilku miesięcy nie jest najważniejsze, bo Polska środki płynnościowe na ten okres ma. My przecież w przyszłym tygodniu będziemy rozstrzygać kwestię rządowego funduszu Polski Ład, finansowanego ze środków krajowych. On jest dużo większy niż roczna zaliczka z KPO. Ten okres przejściowy do czasu, aż Komisja Europejska zaakceptuje Krajowy Fundusz Odbudowy nie jest kluczowy - podsumował.

Müller: do końca października zmiany w rządzie

Rzecznik rządu został zapytany o zmiany w rządzie. O szczegółach rekonstrukcji jako pierwsza informowała Interia.



- Do końca października korekty w rządzie zostaną dokonane. Spodziewam się, że to będzie w przyszłym tygodniu. Premier jest w rozjazdach, kalendarzowo było to trudne do wykonania - przyznał.

Rezolucja ws. Polski

Przedstawiciele największych frakcji w Parlamencie Europejskim - EPP, S&D, Odnówmy Europę, a także Zielonych i Lewicy przygotowali wspólną rezolucję, w sprawie "kryzysu praworządności w Polsce i prymatu prawa Unii Europejskiej"

Informację o rezolucji przekazała korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek. Autorzy propozycji ubolewają m.in. nad decyzją "bezprawnego Trybunału Konstytucyjnego z 7 października", którą określają jako "atak na europejską wspólnotę wartości". Krytykują też "jednoosobową decyzję premiera Polski, która doprowadziła do zakwestionowania porządku prawnego UE i jest przykładem wykorzystania sędziów do celów politycznych".