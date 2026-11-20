W skrócie Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty w piątek rano.

Obiekty upadły w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem oraz Nowy Lipowiec.

Gen. broni pil. Ireneusz Nowak przekazał, że piloci szwedzkich Gripenów otrzymali pozwolenie na samodzielne podjęcie decyzji o zestrzeleniu celów.

Szwedzcy piloci podjęli próbę przechwycenia pocisku Ch-101, jednak trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły im wizualną identyfikację obiektu.

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Informację w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty przekazał w piątek rano minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny upadły w trzech miejscowościach: Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

- W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy - mówił wicepremier podczas konferencji prasowej.

Czy rosyjskie obiekty mogły zostać zestrzelone? "Podjęli próbę przechwycenia"

W operacji ochrony polskiej przestrzeni powietrznej brały udział polskie myśliwce F-16 oraz szwedzkie Gripeny. W rejonie woj. podkarpackiego i lubelskiego operował też samolot wczesnego rozpoznania Saab.

Nadzór nad Gripenami sprawowało natowskie Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC) w Uedem w Niemczech.

Gen. broni pil. Ireneusz Nowak przekazał, że jego dowództwo wydało pozwolenie - tak zwane condition based order - na mocy którego piloci myśliwców mogli sami podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektów.

- Piloci szwedzcy podjęli próbę przechwycenia najprawdopodobniej pocisku Ch-101. Jeden z nich zameldował, że nie był w stanie wykonać wizualnej lub optoelektronicznej identyfikacji obiektu ze względu na niezwykle trudne warunki atmosferyczne, które panowały w tym rejonie - poinformował dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych podczas konferencji prasowej.

Polskie samoloty wojskowe nad Ukrainą? Gen. Bieniek: Automatyczne wejście w stan wojny

Sprawę ewentualnego zestrzeliwania rosyjskich obiektów nad Polską poruszono również w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Gen. Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej, został zapytany o scenariusz neutralizowania pocisków lub dronów nad Ukrainą.

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- Pamiętajmy o tym, że gdybyśmy chcieli to robić nad terytorium Ukrainy, to musielibyśmy swoje baterie rozmieścić w Ukrainie. To jest pierwsze. Drugie, nasze samoloty musiałyby manewrować nad terytorium Ukrainy, co oznacza automatyczne wejście w stan wojny z Federacją Rosyjską - wskazał gen. Bieniek.

Doradca resortu obrony podkreślił, że "my, jako pojedyncze państwo bez konsultacji z NATO nie możemy tego zrobić, bo później nie będziemy mogli od nich wymagać, aby oni byli sojuszniczo z nami zaangażowani".

Rosyjskie rakiety i dron nad Polską. Ekspert o scenariuszu zestrzelenia obiektów

W rozmowie z PAP ppłk rez. Maciej Korowaj, były oficer wywiadu, analityk Instytutu Wschodniej Flanki, ocenił, że zestrzelenie przez Polskę rosyjskich obiektów przed jej granicą byłoby ryzykowne z politycznego punktu widzenia.

- Rosja mogłaby to odebrać jako sygnał, że Polska włączyła się do wojny. Trzeba jednak się zastanowić, czy warto czekać, aż dojdzie do tragedii - podkreślił ppłk Korowaj.

Zapytany o to, czy lecące w naszym kierunku rakiety i drony należałoby zlikwidować jeszcze nad terytorium Ukrainy, odpowiedział: "Gdyby to ode mnie zależało, to tak bym robił". - Jeśli chcemy zwalczać zagrożenia, róbmy to jak najdalej od miejsc dla nas wrażliwych - tłumaczył.

Ekspert przypomniał, że strona ukraińska jest gotowa na współpracę w tej sprawie: "Nie raz mówili, chcecie pomagać nam zwalczać rosyjskie rakiety, nie ma sprawy! Będziemy po cichu koordynować współpracę".

PAP zapytała, czy w takim razie strona polska powinna zabiegać o zgodę na zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą. - Pytanie, czy Polska potrafi grać samodzielnie i zademonstrować Rosji swą determinację? Czy będziemy się zawsze oglądać na innych? - odpowiedział ppłk Korowaj.

Jako przykład takiej determinacji podał wydarzenie sprzed 11 lat. - Kiedy w 2015 roku w czasie wojny w Syrii Turcja zestrzeliła rosyjski Su-24, który na 45 sekund naruszył jej przestrzeń powietrzną, nie pytała NATO o zdanie, czy może to zrobić. Jeśli chcemy grać w pierwszej lidze, musimy dorosnąć - wskazał ekspert.



