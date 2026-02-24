Pilny wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o Google

Dawid Szczyrbowski

Wielomiesięczne negocjacje pomiędzy Związkiem Pracodawców Wydawców Cyfrowych i firmą Google nie przyniosły porozumienia. ZPWC zwrócił się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie mediacji. Przedmiotem sporu są zaległe opłaty za wykorzystywanie treści. Według wydawców Google zalega ponad pół miliarda złotych.

Telefon z otwartą wyszukiwarką Google na ekranie oraz logo Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych z nazwą organizacji po polsku.
Spór na linii Google - wydawcy cyfrowi. Jest wniosek do prezesa UKE (zdj. ilustracyjne)Agencja Forum/Maciej Luczniewski/zpwc.plmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych złożył wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o mediację w sporze z Google.
  • Przedmiotem sporu jest wysokość wynagrodzenia za korzystanie przez Google z prawa określonego w ustawie o prawie autorskim.
  • Według danych na styczeń Google jest winien wydawcom cyfrowym 514 mln złotych.
  • Negocjacje z Google nie przyniosły porozumienia, a wydawcy zarzucają systemowy brak gotowości do zawarcia umowy.
Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych (ZPWC) zakomunikował we wtorek, że wystąpił do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z prośbą o mediację. Chodzi o trwający spór na linii wydawcy cyfrowi - firma Google.

"Przedmiotem wniosku jest spór dotyczący wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie przez Google z prawa, o którym mowa w art. 99 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Związek podkreślił, że mediacja będzie następnym krokiem po wielomiesięcznych negocjacjach, które nie przyniosły porozumienia.

Wydawcy cyfrowi kontra Google. Padła zawrotna kwota

"Strony pozostają w zasadniczym sporze co do wartości treści dziennikarskich wykorzystywanych przez platformę" - zaznaczono. Z danych na styczeń wynika, że Google jest winien wydawcom cyfrowym 514 mln złotych.

    Jak podkreślono w komunikacie, mechanizm mediacyjny jest zapisany w stosownej ustawie. ZPWC nie będzie pierwszym podmiotem, który wystąpił z takim wnioskiem do prezesa UKE. Wcześniej na podobny ruch zdecydowało się Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

    ZPWC zaznaczył, że celem interwencji jest "dochodzenia uczciwego wynagrodzenia za korzystanie z chronionych prawem publikacji prasowych".

    "Systemowy brak gotowości do zawarcia porozumienia". Wydawcy oskarżają Google

    Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych oraz Repropol wspólnie reprezentują ponad 90 proc. wydawców, których dotyczy ochrona praw pokrewnych w sieci.

    "Fakt, że żadnej z organizacji, prowadzących negocjacje niezależnie od siebie, nie udało się osiągnąć porozumienia z Google, jednoznacznie wskazuje - w ocenie ZPWC - na systemowy brak gotowości koncernu do zawarcia rzeczywistego, rynkowego porozumienia i respektowania celu regulacji wprowadzonych przez ustawodawcę" - czytamy w konstatacji.

    Spór jest efektem nowelizacji ustawy, która wdraża unijną dyrektywę DSM. Wydawcy cyfrowi oskarżają Google o omijanie prawa i domagają się opłat za wykorzystywanie ich treści.

