Pilny wniosek do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o Google
Wielomiesięczne negocjacje pomiędzy Związkiem Pracodawców Wydawców Cyfrowych i firmą Google nie przyniosły porozumienia. ZPWC zwrócił się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o podjęcie mediacji. Przedmiotem sporu są zaległe opłaty za wykorzystywanie treści. Według wydawców Google zalega ponad pół miliarda złotych.
Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych (ZPWC) zakomunikował we wtorek, że wystąpił do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z prośbą o mediację. Chodzi o trwający spór na linii wydawcy cyfrowi - firma Google.
"Przedmiotem wniosku jest spór dotyczący wysokości wynagrodzenia należnego za korzystanie przez Google z prawa, o którym mowa w art. 99 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" - czytamy w wydanym oświadczeniu.
Związek podkreślił, że mediacja będzie następnym krokiem po wielomiesięcznych negocjacjach, które nie przyniosły porozumienia.
Wydawcy cyfrowi kontra Google. Padła zawrotna kwota
"Strony pozostają w zasadniczym sporze co do wartości treści dziennikarskich wykorzystywanych przez platformę" - zaznaczono. Z danych na styczeń wynika, że Google jest winien wydawcom cyfrowym 514 mln złotych.
Jak podkreślono w komunikacie, mechanizm mediacyjny jest zapisany w stosownej ustawie. ZPWC nie będzie pierwszym podmiotem, który wystąpił z takim wnioskiem do prezesa UKE. Wcześniej na podobny ruch zdecydowało się Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol.
ZPWC zaznaczył, że celem interwencji jest "dochodzenia uczciwego wynagrodzenia za korzystanie z chronionych prawem publikacji prasowych".
"Systemowy brak gotowości do zawarcia porozumienia". Wydawcy oskarżają Google
Związek Pracodawców Wydawców Cyfrowych oraz Repropol wspólnie reprezentują ponad 90 proc. wydawców, których dotyczy ochrona praw pokrewnych w sieci.
"Fakt, że żadnej z organizacji, prowadzących negocjacje niezależnie od siebie, nie udało się osiągnąć porozumienia z Google, jednoznacznie wskazuje - w ocenie ZPWC - na systemowy brak gotowości koncernu do zawarcia rzeczywistego, rynkowego porozumienia i respektowania celu regulacji wprowadzonych przez ustawodawcę" - czytamy w konstatacji.
Spór jest efektem nowelizacji ustawy, która wdraża unijną dyrektywę DSM. Wydawcy cyfrowi oskarżają Google o omijanie prawa i domagają się opłat za wykorzystywanie ich treści.
