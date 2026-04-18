"Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań w związku z możliwymi intensywnymi opadami deszczu w woj. dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim" - informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pogoda w Polsce. Sztab kryzysowy w RCB

Jak dodano, w związku z niebezpiecznymi prognozami pogody w niedzielę odbędzie się sztab kryzysowy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

"Wiceminister Wiesław Leśniakiewicz weźmie udział w odprawie z wojewodami oraz przedstawicielami służb, która będzie poświęcona bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w kraju" - wskazuje MSWiA.

Resort wskazał, że sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana, a szefostwo ministerstwa na bieżąco otrzymuje raporty i podejmuje stosowne decyzje.

Pogoda. Burze i opady na zachodzie kraju

Jak informowaliśmy wcześniej w Interii, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Mogą mieć one natężenie umiarkowane, a okresami nawet silne. Możliwe są także burze.

Ostrzeżenie potrwa od godz. 15 w niedzielę do godz. 15 w poniedziałek. Dotyczy województw: dolnośląskiego, lubuskiego oraz części woj. wielkopolskiego. Wysokość opadów może wynieść od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm.

Ostrzeżenie przed opadami I stopnia zostało wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w woj. wielkopolskim. "Prognozowana wielkość opadów może wynieść od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm" - poinformowało MSWiA w komunikacie.

Ministerstwo podkreśliło, że najsilniejsze opady prognozowane są w niedzielny wieczór oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Resort ostrzegł również w komunikacie przed przymrozkami. W tej sprawie IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia. Objęte nimi są część woj.: małopolskiego i podkarpackiego. Lokalny spadek temperatury powietrza może tam dojść do około -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C. Alert trwać będzie od soboty, od godz. 23 do godz. 8 w niedzielę.

