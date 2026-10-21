W skrócie Radosław Sikorski złożył wniosek o wpisanie Swiatosława Szeremety na listę osób niepożądanych w Polsce w związku z inicjatywą upamiętnienia Romana Szuchewycza przez Lwowską Radę Obwodową.

Decyzja władz Lwowa dotycząca ogłoszenia 2027 rokiem Szuchewycza, UPA i Ołeha Olżycza wywołała krytykę ze strony polskich polityków, w tym Donalda Tuska.

Polscy przedstawiciele rządu podkreślają, że decyzja ta może zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim, a władze Ukrainy zapewniły, iż uchwała nie zostanie wdrożona.

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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że podpisał wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w Polsce radnego obwodu lwowskiego Swiatosława Szeremetę.

Polityk wskazał na jego działalność rekonstruktorską związaną z Waffen-SS Galizien oraz pomysł ustanowienia 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Sprawa ma związek z decyzją Lwowskiej Rady Obwodowej, która wywołała krytykę w Polsce.

Sikorski przypomniał również, że dowódca UPA wydawał rozkazy dotyczące wysiedlania i mordowania Polaków. Szef polskiej dyplomacji poinformował o swoim działaniu we wpisie opublikowanym na platformie X.

Relacje polsko-ukraińskie. Sikorski reaguje na decyzję lwowskich radnych

Lwowska Rada Obwodowa zdecydowała, że 2027 rok będzie poświęcony Romanowi Szuchewyczowi, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Ołehowi Olżyczowi, poecie i działaczowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Władze regionu zapowiedziały organizację wydarzeń upamiętniających, naukowych, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i informacyjnych. Wybór patronów wiąże się m.in. z przypadającą w 2027 roku 85. rocznicą powstania UPA oraz 120. rocznicą urodzin Olżycza.

Do decyzji lwowskich władz odnieśli się przedstawiciele władz Polski.

Donald Tusk przed wylotem do Indii i Wietnamu wziął udział w konferencji prasowej. W jej trakcie odniósł się do decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej, która ogłosiła, że 2027 będzie rokiem Romana Szuchewycza, UPA i Ołeha Olżycza.

- To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest oczywiście zawsze bardzo irytujące i w Polsce nie rozumiemy tego typu działań, tym bardziej że one są przede wszystkim wbrew interesom Ukrainy - powiedział Donald Tusk.

- W takich sytuacjach zawsze Rosjanie zacierają ręce. I tu zwracam się do wszystkich naszych partnerów, tych, którzy rozumieją, jak ważne są dobre relacje i sojusznicza współpraca między Polską i Ukrainą tam w Kijowie. To jest wasza odpowiedzialność, aby tego typu rzeczy nie miały miejsca - zaznaczył.

Polsko-ukraiński spór o UPA. Kosiniak-Kamysz: Ta decyzja szkodzi relacjom

Sprawę na antenie Polsat News komentował też Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że zareagował "od razu".

- Chyba jako pierwszy polityk zareagowałem na tę skandaliczną decyzję, nie do przyjęcia. Ona musi być zmieniona, musi być ta uchwała wstrzymana czy uchylona - powiedział.- Rozmawiamy ze stroną ukraińską. Muszą władze centralne w Kijowie natychmiast na to zareagować. To jest po prostu nie do przyjęcia - kontynuował.

Szef MON zwrócił przy tym uwagę na sytuację polityczną na świecie oraz niedawne napięcia na linii Warszawa-Kijów.

- W momencie, kiedy udało się uspokoić relacje, Ukraina jest w wielkiej potrzebie, zwraca się do nas z prośbami o wsparcie, widzi, co się dzieje w Europie, widzi, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc najgłupsze, co mogą robić dzisiaj, to działać na szkodę relacji polsko-ukraińskich, polsko-ukraińskiego pojednania, a ta decyzja szkodzi relacjom polsko-ukraińskim - ocenił.

Także wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, otwiera się w nowym oknie skrytykował decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 roku rokiem Romana Szuchewycza, Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Ołeha Olżycza.

- To jest bardzo zła decyzja. Wręcz bym powiedział, prowokacyjna decyzja w obecnych stosunkach polsko-ukraińskich i obecnych potrzebach Ukrainy. Zrobiona jakby przez agentów Rosji tak naprawdę - ocenił Marcin Bosacki w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24. Jak dodał w rozmowie z Polsat News, "trudno sobie wyobrazić gorszą decyzję dla stosunków polsko-ukraińskich niż ta".

Wiceszef MSZ podkreślił, że strona polska otrzymała zapewnienia dotyczące dalszych losów uchwały. - Mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie, czyli nie będzie tego roku UPA i Szuchewycza - przekazał.

- Trzymamy za słowo władze ukraińskie i liczymy na spełnienie tych obietnic - powiedział dla Polsat News.



