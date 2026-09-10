W skrócie Maszyniści ogłosili protest polegający na ograniczeniu prędkości przejazdu przez każdy przejazd kolejowy w Polsce do 20 km/h w odpowiedzi na katastrofę na Mazowszu.

Podczas środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych, w tym osiem wymagało pilnej pomocy medycznej.

Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa na przejazdach oraz apeluje o działania wobec kierowców łamiących przepisy.

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- Została przekroczona czerwona linia - zaznaczył Leszek Miętek podczas konferencji prasowej zwołanej dzień po tragedii kolejowej na Mazowszu.

W wyniku wypadku 20 spośród 114 pasażerów odniosło obrażenia. Ośmioro z nich zostało zakwalifikowanych jako wymagających pilnej interwencji medycznej, jedna z pasażerek na skutek doznanych obrażeń zmarła w szpitalu.

Wypadek pociągu koło Przysuchy Wojciech Olkusnik East News

- Wczorajszy wypadek na przejeździe kolejowym dla nas nie był zaskoczeniem, z uwagi na to, że wypadek na przejeździe kolejowym statystycznie my mamy co drugi dzień - zauważył, podkreślając, że giną w nich także pracownicy kolei.

Katastrofa kolejowa pod Przysuchą. Maszyniści mają dość, będą protestować

- My robimy wszystko i w parlamencie, i na sejmowych komisjach infrastruktury, w Ministerstwie Infrastruktury, żeby ten problem został dostrzeżony. Związek od ponad półtora roku prowadzi kampanię społeczną "Chcę Żyć - wymieniał Miętek i dodał:

- Swoją drogą miał być ze mną na konferencji prasowej wiceprezydent (związku) Daniel Biernacik. Jechał tutaj, ale pod Legionowem doszło do potrącenia osoby ze skutkiem śmiertelnym. Pociąg stoi, a on w tym pociągu uwięziony. To jest nasz chleb codzienny, z którym my jako maszyniści mamy do czynienia. Powiedzieliśmy dość - powiedział.

W związku z sytuacją maszyniści zdecydowali się na protest.

- Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby jutro od północy do godziny 24.00 przez każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę - zapowiedział Leszek Miętek. Jak informowaliśmy w Interii, apel w tej sprawie skierowano do maszynistów bezpośrednio po środowej tragedii.

- Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, głównie z Kodeksu Pracy - tłumaczył Miętek.

Wypadek pociągu koło Przysuchy Leszek Szymański PAP

Protest maszynistów po tragedii na Mazowszu. Należy spodziewać się opóźnień

Prezydent związku przypomniał, że Kodeks Pracy pozwala pracownikom powstrzymać się od pracy, jeśli uważają, że ta zagraża ich życiu lub zdrowiu.

- My nie apelowaliśmy do maszynistów, żeby się powstrzymali od pracy, ale żeby przynajmniej przez jeden dzień zademonstrowali, że jeżeli nie będzie żadnych działań ze strony tych, którzy za bezpieczeństwo odpowiadają, trzeba będzie przejeżdżać przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną 20 km na godzinę - dodał Miętek.

Jednocześnie uprzedził, że w związku z protestem należy spodziewać się opóźnień pociągów.

Maszyniści apelują do kierowców: W pewnych okolicznościach stajecie się mordercami

- Wczoraj słyszałem pana premiera, jak mówił, że pilnie trzeba zmienić ustawę, zwiększając kary dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. Dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane - podkreślił prezydent związku.

Miętek podkreślił potrzebę, by uświadomić kierowców, że "w pewnych okolicznościach stają się mordercami, którzy robią zamach na ludzi, którzy podróżują koleją i sami na siebie".

Katastrofa w Sokolnikach Suchych. Nie żyje jedna osoba

W środę około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych kierowca ciężarówki pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu i uderzył pociąg pasażerski relacji Lublin Główny-Szczecin.

Doszło do wykolejenia, na bok przewróciła się lokomotywa i dwa wagony składu. W wyniku poniesionych obrażeń zmarła jedna osoba, a 20 zostało rannych.



