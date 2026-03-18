Pilny list marszałka do prezydenta. "Niech się pan nie boi"

Marta Stępień

- Niech pan podejmie decyzję, niech się pan nie boi. Wysyłam panu pismo - tymi słowami marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o spór w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Czarzasty oczekuje odpowiedzi głowy państwa, czy przyjmie ich ślubowanie.

Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek bez terminu rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS, którzy zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Jednocześnie TK postanowił zwrócić się też do prezydenta Karola Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

- To wszystko wygląda jednoznacznie. Gramy terminem. Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan, mówi pan, odważnym człowiekiem. Niech pan się nie zasłania panem Święczkowskim - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Jak dodał, w jego opinii Bogdan Święczkowski został "niezgodnie z prawem powołany na stanowisko szefa Trybunału Konstytucyjnego".

- Niech pan podejmie decyzję, niech się pan nie boi, niech pan się zachowa tak, jak trzeba. Wysyłam panu pismo - oznajmił marszałek Sejmu.

Czarzasty odczytał również treść dokumentu. "Panie prezydencie, 13 marca 2026 r. Sejm RP stosowanie do art. 194 ust. 1 Konstytucji wybrał na dziewięcioletnią kadencję sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Uchwały Sejmu RP o wyborze na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały panu doręczone. Mając na uwadze powyższe, zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK osoby wybrane przez Sejm RP na wakujące dotąd stanowiska sędziowskie" - przekazał marszałek Sejmu.

- Panie prezydencie, odwagi życzę. Czekam na pana decyzję - oświadczył Czarzasty.

Marszałek Sejmu stwierdził, że Karol Nawrocki na skierowane do niego pismo powinien odpowiedzieć "natychmiast, niezwłocznie". - TK to nie jest zabawka - zaznaczył Czarzasty.

- Oczekuję, proszę, bo nie chcę być arogancki, o szybkie decyzje. Uważam, że szybkie decyzje powinny zapaść, a widzę grę prezydenta wokół tej sprawy. Żeby była jasność - nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeśli chodzi o powołania sędziów - deklarował Czarzasty. - Przepatrzyliśmy wszystkie rzeczy, punkt po punkcie, kawałek po kawałku. Wszystkie uwagi szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego są nieprawdziwe - podkreślił marszałek.

Zdaniem Czarzastego "ta nieprawda" ma służyć "odwlekaniu procedury i ślubowania" sędziów. - To nie jest dobre dla Polski - zaznaczył. - Mam nadzieję, że pana stanowczość, samodzielność i podmiotowość trwa inna - dodał.

- Nie chcę być nachalny ani arogancki. Zwracam się z oficjalnym pismem. Robię to publicznie, bo obawiam się, że jakbym zrobił do niepublicznie, to pismo wpadłoby w czeluść i byłoby przeczytane za cztery miesiące, a to powinno być szybko robione - podkreślał Czarzasty.

- Czekam. Nie będę dawał terminu, bo uważam, że byłoby to niegrzeczne. Staram się budować stabilne, przewidywalne kontakty, nie aroganckie. Będziemy podejmowali decyzje, jeśli ta decyzja przez prezydenta będzie przeciągana - zapowiedział marszałek Sejmu.

