Pilny komunikat wojska. "Odnotowano wlot do polskiej przestrzeni"

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

"W środę w godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi" - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. W związku z incydentem czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Jak podkreślono w komunikacie, działania miały charakter prewencyjny.

Metalowe ogrodzenie z drutem kolczastym na szczycie, na tle lasu, z żółtą tablicą ostrzegawczą informującą o granicy państwowej i zakazie przekraczania.
Granica polsko-białoruska. Wojsko informuje o nocnym incydencie. Zdj. ilustracyjneMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o nocnym wlocie obiektów z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Oceniono, że były to najprawdopodobniej balony, a działania służb miały charakter prewencyjny i nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa.
  • Podobne incydenty z balonami odnotowano wcześniej na Podlasiu, a na Litwie doszło ostatnio do zamknięcia lotniska w Wilnie.
"Oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi" - czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek rano.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczyło, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Nocny incydent na granicy z Białorusią. Wojsko o szczegółach

Służby podjęły działania prewencyjne. "W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego" - przekazano. Wszystkie czynności były zgodne z procedurami.

"Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

W komunikacie zapewniono, że wojsko na bieżąco monitoruje sytuację oraz współpracuje z innymi służbami i instytucjami w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.

    Do podobnych incydentów z balonami zmierzającymi z Białorusi w kierunku Polski dochodziło już wcześniej. W styczniu balony przemytnicze wleciały na teren województwa podlaskiego - w Białymstoku i Wierzchłowcach.

    Przy obiektach zabezpieczono łącznie 3 tys. paczek papierosów. Kolejny balon odkryto w Krasnoborkach, gdzie znaleziono 2 tys. paczek papierosów. Sytuacja przy granicy z Białorusią była monitorowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

    Litwa. Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięte. "Atak hybrydowy"

    Wrogie działania o charakterze hybrydowym są kierowane również przeciwko Litwie.

    Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek tymczasowo zamknięte z powodu podejrzenia naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony. Operacje lotnicze wznowiono po godzinie.

    Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

