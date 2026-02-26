O rozpoczęciu akcji polskich sił powietrznych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych. Jak wskazano w komunikacie, przyczyną rozpoczęcia operacji był zmasowany atak Rosji na Ukrainę.

"Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało na platformie X DORSZ.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji, Polska poderwała myśliwce

Jak podkreślono w komunikacie, działania te mają charakter prewencyjny, a także "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Jak poinformowała ukraińska agencja UNIAN, siły zbrojne Ukrainy ogłosiły alarm około godz. 3 w nocy (2 w Polsce). W przestrzeni powietrznej zauważono rosyjskie drony szturmowe i rakiety batalistyczne.

Dokładna skala szkód wywołanych atakiem nie jest na razie znana. O skutkach uderzenia informowały lokalne władze kilku regionów Ukrainy - m.in. Kijowa, Zaporoża i Krzywego Rogu.

Więcej informacji wkrótce...

