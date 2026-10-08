Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ. Polska poderwała myśliwce

Komunikat pojawił się na platformie X po godz. 19.30. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że pod ostrzałem Rosji znalazła się zachodnia Ukraina.

"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - napisano.

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"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

Działania "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Rozesłano alert RCB

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z rosyjskim atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw: podkarpackiego i lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów." - brzmi alert.

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Chwilę przed godziną 20 alert RCB został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi wiadomość sms, którą otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.



