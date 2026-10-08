Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ. Polska poderwała myśliwce

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Do mieszkańców dwóch województw rozesłano alert RCB, który po kilkudziesięciu minutach został odwołany.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Polski myśliwiec F-16 z widocznym uzbrojeniem i oznaczeniami Sił Powietrznych RP w locie na tle nieba.
Polska poderwała myśliwce w odpowiedzi na atak prowadzony przez Rosję przeciwko Ukrainie Adam Burakowski East News

Komunikat pojawił się na platformie X po godz. 19.30. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że pod ostrzałem Rosji znalazła się zachodnia Ukraina.

"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - napisano.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

Działania "mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Rozesłano alert RCB

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z rosyjskim atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw: podkarpackiego i lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów." - brzmi alert.

Chwilę przed godziną 20 alert RCB został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi wiadomość sms, którą otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Wysłano alert RCB, "operuje polskie lotnictwo". Zdj. ilustracyjne
Polska

Alarm na wschodzie kraju, alert RCB. "Operuje polskie lotnictwo"

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze