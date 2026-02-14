Pilny apel znanej firmy. W zabawkach wykryto azbest
Sieć sklepów Action wycofuje ze sprzedaży serię figurek Stretch Squad. Firma poinformowała, że wykryto w nich "śladowe ilości azbestu". Zaapelowała o zwrot produktów i zapewniła o zwrocie pieniędzy. Używanie tych figurek może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
W skrócie
- Figurki Stretch Squad zostały wycofane ze sprzedaży przez sieć Action po wykryciu śladowych ilości azbestu w jednej z nich.
- Produkty sprzedawano w okresie od 22 kwietnia 2024 r. do 13 lutego 2026 r. i były oznaczone konkretnymi kodami EAN.
- Klienci są proszeni o zaprzestanie używania tych figurek i ich zwrot do sklepów Action, gdzie otrzymają pełną kwotę zakupu nawet bez paragonu.
"Figurki Stretch Squad (4 szt.) są wycofywane ze sprzedaży, ponieważ w wypełnieniu jednej z nich wykryto śladowe ilości azbestu" - napisano w oficjalnym komunikacie formy Action.
Chodzi o produkty: Rozciągliwa figurka Stretch Squad 1 szt. oraz Rozciągliwe figurki Stretch Squad 4 szt., sprzedawane w okresie od 22 kwietnia 2024 r. do 13 lutego 2026 r.
Wycofywane towary są oznaczone następującymi kodami kreskowymi (EAN): 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.
Jak podano w komunikacie, "produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku jego uszkodzenia i uwolnienia wypełnienia".
Action wycofuje zabawki. Firma apeluje o zwrot produktów
Firma apeluje do klientów o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z produktów i ich zwrot do najbliższego sklepu Action. Zwrotowi podlega pełna kwota zakupu, nawet bez przedstawienia paragonu.
Action podkreśla, że bezpieczeństwo klientów jest priorytetem i zapewnia pełną rekompensatę oraz wsparcie w przypadku pytań.
Konsumenci mogą kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem HTI w UE - Vulcan Consulting w Dublinie lub bezpłatną infolinią pod numerem +44 (0)1253 775 645.