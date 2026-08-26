Pilny apel z Jasnej Góry w sprawie Ukraińców. "Kategoryczne potępienie"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Prymas abp Wojciech Polak podczas uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej zaapelował o pojednanie między Polakami a Ukraińcami. - Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie - powiedział.

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Abp Wojciech Polak w mitrze i okularach przemawia podczas mszy na Jasnej Górze, obok inni duchowni w białych szatach.
Prymas abp. Wojciech Polak podczas mszy na Jasnej GórzeWaldemar DeskaPAP

W skrócie

  • Prymas abp Wojciech Polak na Jasnej Górze zwrócił się z apelem o pojednanie między Polakami a Ukraińcami i potępił wszelkie przejawy wrogości wynikające z trudnej historii.
  • Podczas mszy ponowiono Jasnogórskie Śluby Narodu, które zostały sporządzone przez prymasa kard. Wyszyńskiego w Komańczy w 1956 roku oraz tymczasowo wystawiono oryginał Ślubów na Jasnej Górze.
  • Przed uroczystą sumą o. Samuel Pacholski odczytał akt ponowienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zwrócił uwagę na zagadnienie aborcji oraz zaapelował o modlitwę za rządzących.
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Uroczystą mszę przed szczytem Jasnej Góry w święto Matki Bożej Częstochowskiej odprawił prymas abp Wojciech Polak. W kazaniu nawiązał do jubileuszu Jasnogórskich Ślubów Narodu, które w obecności miliona wiernych odczytano 26 sierpnia 1956 r.

- Śluby Jasnogórskie zrodziły się przed 70 laty w umyśle i sercu Prymasa Tysiąclecia, by żyć zgodnie z kryteriami Ewangelii. W Ślubach powinniśmy widzieć, jak to powiedział św. Jan Paweł II, Polską Kartę Praw Człowieka, która wpisuje się w prawa podstawowe - powiedział prymas.

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Są nimi m.in. prawo do życia od poczęcia, obrona życia nienarodzonych. - Mamy stawać po stronie świętości życia i jego godności, przyjmować dar życia, strzec go, rozwijać na każdym etapie, troszczyć się o życie, dziś także o to, które dobiega swego kresu. Trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, opartą na wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety - powiedział abp Wojciech Polak.

Częstochowa. Prymas apeluje o pojednanie między Polakami a Ukraińcami

W kazaniu wyraził zaniepokojenie obecnymi nastrojami wobec Ukraińców. 

- Czyż nie z powtarzanej nam co roku, z tego wzgórza, Polskiej Karty Praw Człowieka zrodziły się otwarte serca i drzwi naszych domów dla ludzi uciekających przed bombami i śmiercią z Ukrainy? Są i zostali pośród nas. Wszelkie podsycane przejawy wrogości i nienawiści, związane także z bolesnymi ranami naszej wspólnej historii, są nie tylko gorszące, raniące i niegodne, ale zasługują na kategoryczne potępienie - powiedział prymas.

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Abp. Polak zaapelował również o pojednanie między Polakami a Ukraińcami.

Jasnogórskie Śluby Narodu. Sporządził je kard. Wyszyński

Podczas mszy ponowiono Jasnogórskie Śluby Narodu, które prymas kard. Wyszyński ułożył w Komańczy w 1956 r., gdzie internowały go władze PRL-u. Stamtąd rękopis potajemnie przewieziono na Jasną Górę i odczytano podczas uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

Pod Ślubami podpisali się wszyscy biskupi - kard. Wyszyński dopiero po odzyskaniu wolności w październiku 1956 r.

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Oryginał Ślubów przechowywany jest w Gnieźnie, ale z okazji jubileuszu 70-lecia przez kilka tygodni eksponowany jest obecnie na Jasnej Górze.

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Przed uroczystą sumą przed szczytem Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, do niedawna przeor klasztoru paulinów (kadencja 2020-2026) odczytał akt ponowienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennych modlitwach przez 9 miesięcy. Paulin przypomniał, że kard. Wyszyński, pisząc w 1956 r. Jasnogórskie Śluby Narodu, poruszył temat aborcji.

- Zbrodnicza ustawa komunistyczna powodowała, że wiele dzieci zostało zamordowanych i dzisiaj również jesteśmy świadkami, kiedy na naszych oczach powstają miniobozy zagłady, gdzie morduje się dzieci, z przyzwoleniem sprawujących władzę. Chcemy podejmować modlitwę za wszystkich sprawujących władzę w naszym państwie, aby budowali przyszłość Ojczyzny na fundamencie ewangelii, życia, prawdy, miłości i sprawiedliwości - powiedział o. Pacholski.

Obchody święta Matki Bożej Częstochowskiej trwały przez cały dzień z udziałem kilkudziesięciu biskupów i nuncjusza apostolskiego w Polsce. Święto odpustowe na Jasnej Górze 26 sierpnia jest kulminacją drugiego sierpniowego szczytu pielgrzymkowego - pierwszy przypada przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia.

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