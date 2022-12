Pilne spotkanie w Sejmie. Powodem nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy. Rząd z projektem nowelizacji

Projekt noweli w nocy z wtorku na środę został opublikowany na stronach sejmowych. Wcześniej, we wtorek 13 grudnia, rzecznik PiS, minister ds. europejskich oraz rzecznik rządu poinformowali o projekcie na konferencji prasowej. Tym samym potwierdzili doniesienia "Wydarzeń" Polsatu oraz Interii o ruchach rządu w sprawie KPO.

- Z satysfakcją przyjmujemy informacje z dzisiejszego posiedzenia komisarzy (KE), którzy przyjęli wynegocjowane założenia jako rozwiązujące. Jeżeli zostaną przyjęte przez polski parlament, wypełnią kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który jest najbardziej kluczowy z punktu widzenia spełnienia warunków dla uzyskania środków z KPO - powiedział Szynkowski vel Sęk.Minister ds. UE zaznaczył, że pierwszą fundamentalną propozycją zmian, będzie to, aby sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów był Naczelny Sąd Administracyjny w miejsce dzisiejszej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Doprecyzował, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmowała się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności zawodowej adwokatów i radców prawnych. - (Izba) ma co robić, na pewno nie znika - dodał.

Z kolei Piotr Müller wyraził oczekiwanie, że w parlamencie odbędzie się konstruktywna debata nad projektem noweli. - Ten projekt, który został przedstawiony po negocjacjach, które prowadził minister Szynkowski vel Sęk, będzie przedstawiony polskiemu parlamentowi. Liczymy na to, że w związku z tym, co także wcześniej mówiła opozycja - że jeżeli taki projekt, który byłby właśnie zielonym światłem na otwarcie środków finansowych dla Polski - to taki projekt zostanie poparty przez wszystkie siły polityczne w Sejmie - oświadczył rzecznik rządu.

Sąd Najwyższy a polskie KPO

Polskie KPO zostało przez Komisję Europejską zaakceptowane w czerwcu. Jednak należne Polsce pieniądze nie zostały wypłacone ze względu na niewypełnienie tzw. kamieni milowych.

Komisja uznała, że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Chodzi o 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.



Chodzi właśnie o sprawy związane z sądownictwem i praworządnością. To właśnie te dwie kwestie od dawna stanowią kośc niezgody między Polską a Brukselą.