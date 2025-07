Pilne spotkanie u premiera. Narada liderów koalicji

Zgodnie z zapowiedziami jeszcze w tym tygodniu ma dojść do rekonstrukcji rządu .

Jak dowiedział się nieoficjalnie Polsat News, do zapowiadanej rekonstrukcji rządu ma dojść w środę - cześć ministrów zakończy swoją funkcję, a część resortów zostanie połączona.

W tym tygodniu Sejm zbiera się na czterodniowe posiedzenie - od 22 do 25 lipca. W tym czasie - według zapowiedzi premiera Donalda Tuska , przewodniczącego PO - ma zostać przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Wcześniej była mowa o rekonstrukcji w połowie lipca, termin został jednak przesunięty na wniosek marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni .

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty , mówił wcześniej, że przed ogłoszeniem rekonstrukcji "na pewno będzie jeszcze jedno spotkanie" liderów koalicji. Od 14 do 18 lipca marszałek Hołownia przebywał na urlopie, o czym informowała kancelaria Sejmu.

Jest też siedmiu ministrów bez teki: minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM Jan Grabiec (KO), minister - członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek (rekomendowany przez KO), minister ds. UE Adam Szłapka (KO), minister - członek Rady Ministrów Marcin Kierwiński (KO), minister ds. równości Katarzyna Kotula (Nowa Lewica), minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz (KO), minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Adriana Porowska (rekomendowana przez Polskę 2050).