- Podjęłam decyzję o zwołaniu na 2 września pilnego posiedzenia Sejmu. Chcę, aby Izba przyjęła m.in. trzy bardzo ważne społecznie projekty - powiedziała Elżbieta Witek.

Wyjaśniła, że chodzi m.in. o przyjęte we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w dofinansowaniu ciepła z innych źródeł niż węgiel. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego.

Dodatki w dofinansowaniu ciepła

We wtorek rząd przyjął projekty dwóch ustaw, które - jak wyjaśnił premier podczas konferencji prasowej - mają "łagodzić perturbacje, trudności związane z codziennym życiem, obywateli, którzy mają ciepło systemowe lub którzy ciepło czerpią z różnych surowców".

Reklama

Jak przewidują założenia ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła, gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki. W przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy dodatek wyniesie 3 tys. zł. Z kolei 1000 zł otrzymają gospodarstwa ogrzewające się drewnem kawałkowym, a 500 zł ci, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Natomiast 2 tys. zł otrzymają te gospodarstwa, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jak zaznaczyła obecna na konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Premier Mateusz Morawiecki: Wiemy, że sytuacja jest niezwykle ciężka

Rząd zapowiedział też wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego. - Wiemy, że sytuacja jest niezwykle ciężka, ale staramy się wykorzystywać dobrą sytuację budżetową po to, żeby pomóc obywatelom - podkreślił Morawiecki. Powiedział, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki któremu samorządy jeszcze w tym roku otrzymają dodatkowo prawie 13,7 mld zł. Podkreślił, że środki te mogą być wydane w sposób elastyczny.

- Mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, czyli na wydatki bieżące, mogą służyć na inwestycje, mogą być przeznaczone na różnego rodzaju podwyżki, także mogą i powinny być przeznaczone na dodatki do ciepła, ciepła systemowego, rekompensaty podwyżek do ciepła po to, by mieszkańcy mogli korzystać z tańszego ciepła, tańszej energii, a więc na dopłaty do węgla, dopłaty do ciepła - powiedział Morawiecki. - Chcemy nakłonić jednostki samorządu terytorialnego, by w najbliższych latach 15 proc. tych dodatkowych pieniędzy przeznaczyły na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu energii, energii cieplnej, które ponoszą odbiorcy - dodał. Wskazał, że każda gmina otrzyma co najmniej 2 mln 800 tys. zł.

Pomoc dla przedsiębiorców przy Odrze

Trzeci z projektów, którym ma zająć się Sejm, jest projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Jego szczegóły projektu mają zostać przedstawione w czwartek - poinformowała minister Marlena Maląg.

- Dziś rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Projekt przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę - przekazała minister.

Jak dodała, sytuacja na Odrze dotknęła wielu przedsiębiorców, których działalność jest skupiona dookoła rzeki. - W takich przypadkach nasz rząd nie pozostawia pracodawców bez wsparcia. Udowodniliśmy to w czasie pandemii, udowodnimy również teraz. Wówczas udało się ochronić miejsca pracy i dziś możemy pochwalić się jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej - podkreśliła szefowa MRiPS.