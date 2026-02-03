"Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14:00" - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Leśkiewicz dodał następnie, że podczas obrad poruszone zostaną trzy kwestie. Pierwszą z nich jest "pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE", drugą - "zaproszenie Polski do Rady Pokoju".

Trzeci temat natomiast dotyczy "podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

We wpisie nie wyjaśniono, jakich konkretnie kontaktów polityka będzie dotyczyć dyskusja.

Posiedzenie RBN. Wśród tematów "kontakty" Czarzastego

Program SAFE, finansowany ze środków europejskich, przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Polska ma być jego największym beneficjentem.

W połowie stycznia Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała plany Polski dotyczące inwestycji finansowanych środkami z tego programu.

Rozmowy podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego mają dotyczyć także zaproszenia Polski do stworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju.

Karol Nawrocki otrzymał propozycję członkostwa kilka tygodni temu, nie dał jednak jednoznacznej odpowiedzi. Jak wyjaśniał, tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną.

Zaproszenie trafiło łącznie do 50 przywódców.

