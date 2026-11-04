Spis treści: Awantura o TK. Episkopat apeluje o narodowe pojednanie Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co się wydarzyło?

Episkopat zwołał pilne zebranie Rady Stałej Biskupów w związku z wydarzeniami w kraju. Będzie mu przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po spotkaniu przewidziana jest publikacja oficjalnego komunikatu.

Awantura o TK. Episkopat apeluje o narodowe pojednanie

Episkopat reaguje na wydarzenia związane ze sporem o Trybunał Konstytucyjny. W sobotę 31 października 2026 roku wydał oświadczenie, w którym apelował "o nieeskalowanie konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie trudności".

Biskupi podkreślali, że trwający spór nie służy budowaniu jedności i narodowego pojednania. Przestrzegali również, że takie postępowanie może prowadzić do głębokiego kryzysu w państwie.

Jednocześnie Episkopat podkreśla swoją neutralność. "Nie jest rolą Kościoła rozstrzyganie o przyczynach tego sporu i odpowiedzialności za brak jego rozwiązania" - czytaliśmy w wydanym komunikacie.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co się wydarzyło?

Od wielu dni trwają manifestacje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek wieczorem 30 października 2026 roku sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu poinformowali, że kierującą Trybunałem Konstytucyjnym została Anna Korwin-Piotrowska. Pierwszą decyzją, jaką podjęła, było zawieszenie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Zwołała także na wtorek 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Prezydent Karol Nawrocki, przerywając podróż do Senegalu, zjawił się w nocy z piątku na sobotę w siedzibie TK. Podczas spotkania doszło do szarpaniny.

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył się jeszcze bardziej po Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. W posiedzeniu wzięło udział osiem osób, co wywołało dyskusję, czy osiągnięto kworum. Zgodnie z przepisami kworum wynosi bowiem 2/3 ogólnej liczby sędziów TK. Korwin-Piotrowska stwierdziła jednak, że przy obliczaniu kworum nie powinno się liczyć Jarosława Wyrembka, który został wadliwie wybrany, a także sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, wobec których Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu.

Według przedstawionej interpretacji prawo udziału w zgromadzeniu miało 12 sędziów, a więc kworum wynosiło osiem osób - dokładnie tyle ile było na sali. Podczas zebrania przyjęto plan budżetowy TK na 2027 rok oraz wylosowano składy orzekające dyscyplinarnie w sprawach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Część opinii publicznej i ekspertów nie zgadza się jednak z taką wykładnią. W komentarzach pojawiły się m.in. porównania do bolszewików.



