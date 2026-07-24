W skrócie NFZ przeznaczył niemal 600 mln zł na leki w programach lekowych i w chemioterapii, aby pokryć świadczenia wykonane ponad wartość umów.

Zmiana planu finansowego NFZ na 2026 rok umożliwiła przekazanie dodatkowych środków do oddziałów wojewódzkich na sfinansowanie nadwykonań w I kwartale 2026 roku.

Pojawiły się problemy z dostępnością do programów lekowych w CSK w Łodzi z powodu braku środków na nadwykonania, a planowany termin leczenia w niektórych przypadkach ustalono na I kwartał 2027 roku.

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"Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na 2026 r. i uruchomił niemal 600 mln zł z przeznaczeniem na leki w programach lekowych i w chemioterapii. To środki na sfinansowanie świadczeń dla pacjentów, które zostały wykonane ponad wartość umów z NFZ, czyli tzw. nadwykonania" - napisano w komunikacie NFZ.

"Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie, które zmienia tegoroczny budżet płatnika. Dzięki tej nowelizacji NFZ uruchomił 566,1 mln zł na leki w programach lekowych i w chemioterapii. Środki te trafią do oddziałów wojewódzkich Funduszu z przeznaczeniem na sfinansowanie tych świadczeń, które zostały udzielone pacjentom w I kwartale 2026 roku ponad wartość kontraktu z Funduszem" - przekazał fundusz.

- Płatności w ramach umów na leki w programach lekowych i w chemioterapii realizujemy ze szpitalami na bieżąco. Natomiast teraz angażujemy dodatkowe środki na zapłatę za leczenie pacjentów ponad zakontraktowany plan - powiedział Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w NFZ.

Problemy z programem lekowym. Terminy na 2027 rok

W czwartek Interia informowała o pacjencie onkologicznym, którego Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poinformował, że jeśli chce być leczony w ramach programu lekowego jeszcze w tym roku, powinien poszukać pomocy w innej placówce.

Już wcześniej "Rzeczpospolita" informowała, że Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał wstrzymać przyjmowanie pacjentów do programów lekowych, w tym onkologicznych. Placówka zaprzeczała tym doniesieniom, jednak potwierdziła, że poinformowała kilkoro pacjentów o możliwości zgłoszenia się do NFZ, aby ten wskazał im inną placówkę, w której rozpoczęcie terapii jest możliwe szybciej.

Według pisma, które miała otrzymać jedna z pacjentek "z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe", a "planowany termin rozpoczęcia leczenia przypada na I kwartał 2027 roku, o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu".

Problem z realizacją świadczeń w ramach programu lekowego wynika z braku pieniędzy za tzw. nadwykonania, czyli świadczenia zdrowotne wykonane przez placówkę medyczną ponad limit określony w umowie z NFZ. W przypadku CSK kwota za nadwykonania wynosi obecnie ok. 3 mln złotych. Łódzki NFZ poinformował Interię, że w innych szpitalach w województwie nie ma takiego problemu.





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