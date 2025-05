Pilna prośba premiera, w tle mieszkanie w Gdańsku. "Gorący temat"

Proszę o przygotowanie rekomendacji, w jaki sposób polskie prawo może chronić seniorów przed wyłudzeniami i zwykłymi naciągaczami. To najlepsza odpowiedź na to wielkie zamieszanie, jakie dziś przetacza się przez Polskę - powiedział premier Donald Tusk otwierając posiedzenie Rady Ministrów. Tym samym odniósł się do zamieszania wokół mieszkań Karola Nawrockiego.