Pilna odprawa po atakach w szkołach. Tusk: 10 tys. policjantów w niedzielę

W skrócie W niedzielę około 10 tys. policjantów patroluje szkoły i ich okolice, a kontrole te mają być kontynuowane w kolejnych dniach.

Marcin Kierwiński poinformował, że w ostatnich trzech dniach przeprowadzono około 65 tys. kontroli w szkołach i zatrzymano 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.

Donald Tusk podkreślił, że wolność słowa nie powinna być mylona z szerzeniem agresji i że nie popiera debaty dotyczącej swobodnego dostępu do broni.

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Premier podkreślił, że nie ma informacji, by ataki, do jakich dochodziło w szkołach w ostatnich dniach miały związek ze zorganizowaną akcją. Mimo to, służby pozostają czujne.

- Zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy jakiś głupi, niebezpieczny pomysł i dlatego będziemy w tych dniach na pewno intensywnie zarówno sieć jak i szkoły monitorować - podkreślił Tusk.

- Wśród grup, które identyfikujemy, aktywnych głównie w sieci, zwraca uwagę jedna grupa - powiedział premier, podkreślając, że tu również nie ma mowy o formie zorganizowanej. - Chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą z czasów II wojny światowej - wyjaśnił.

Seria ataków w szkołach. Premier o "ponurej modzie na przemoc"

- Odnotowujemy w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wzrost fascynacji przemocą - podkreślił premier, mówiąc o przemocy niezwiązanej z poglądami politycznymi. - Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc - ocenił. Poinformował też, że w niedzielę łącznie 10 tys. funkcjonariuszy policji będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach.

- Oczywiście będziemy kontynuować naszą pracę, także w kolejnych dniach - zapewnił szef rządu.

Tusk zwrócił jednocześnie uwagę, że zdarzenia ostatnich dni spowodowały, że rodzice zaczynają kontrolować to, czym interesują się ich dzieci w sieci.

- To jest bardzo ważne, bo my przecież nie będziemy kontrolować metodami policyjnymi szkół, nie będziemy też wprowadzać jakichś radykalnych form cenzury w internecie. Ale współpraca Policji, państwa, wszystkich służb, nauczycieli i rodziców (...) może mieć wyjątkowo duże znaczenie i pozytywne znaczenie - ocenił.

Tusk z apelem: Nie mieszajmy dwóch porządków

Podczas odprawy minister Gawkowski zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na biurko prezydenta trafi ustawa o bezpieczeństwie w internecie. Premier zareagował apelem.

- Tutaj gorący apel do wszystkich zaangażowanych w debatę publiczną, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. Wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem agresji, pogardy, nienawiści. Wolność słowa musi też mieć swoje granice. Podobnie przestrzegałbym przed uruchomieniem debaty o swobodnym dostępie do broni - podkreślił Donald Tusk.

Jak zwrócił uwagę szef rządu, wspomniana fascynacja przemocą w połączeniu z dostępem do broni w wielu miejscach na świecie powoduje masowe tragedie.

Ataki w szkołach. 117 osób zatrzymanych

Jak wskazano, łącznie w patrolowanie szkół zaangażowanych było w ostatnich trzech dniach około 40 tys. policjantów. Liczba zrealizowanych kontroli wyniosła blisko 65 tys. Zatrzymano 117 osób.

- To głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć zdarzały się także osoby młodsze - przekazał podczas odprawy Marcin Kierwiński.

Akty przemocy w szkołach. Premier zwołał naradę

O zaplanowanej na niedzielny poranek odprawie poinformował w sobotę rzecznik rządu Adam Szłapka. Donald Tusk miał spotkać się w jej ramach z szefami resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych.

"Wezmą w niej udział również przedstawiciele służb" - czytamy w komunikacie.

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To kolejne spotkanie zwołane przez szefa rządu po serii ataków w szkołach.

Do godz. 6 w sobotę odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze "realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego".

Do ostatniego ataku doszło w sobotę w warszawskiej szkole policealnej na ul. Mińskiej. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie nastolatki. Jedna została przewieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Obie mają 17 lat. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podszkodowana została również 24-latka.

21-letnia sprawczyni została zatrzymana. To uczennica szkoły, w której doszło do ataku.



