Pilna narada w MSWiA. Służby postawione w stan gotowości

W skrócie W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono pilną naradę z powodu zbliżającej się fali upałów, w której udział wzięli przedstawiciele resortów oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Według prognoz IMGW pod koniec tygodnia temperatura w zachodnich rejonach Polski może przekroczyć 40 stopni Celsjusza, a MSWiA poleciło analizę działań stosowanych w innych krajach doświadczających upałów.

Ministerstwo apeluje o szczególną troskę wobec osób starszych i dzieci, ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących wentylacji pomieszczeń, diety i higieny.

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Polska przygotowuje się na falę rekordowych upałów. Według prognoz pod koniec tygodnia temperatura sięgnie 40 stopni C, miejscami nawet 43 stopni C. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

W związku z upałami we wtorek po odprawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się w gmachu MSWiA pilna narada przedstawicieli wszystkich ministerstw. Celem była wymiana informacji i "uzgodnienie wspólnej reakcji i wytycznych na nadchodzące upały" - podał resort.

W naradzie wziął udział szef MSWiA Marcin Kierwiński, który poinformował przedstawicieli ministerstw, że w związku z nadchodzącymi upałami każdy resort ma podjąć "natychmiastowe działania w ramach swoich kompetencji".

Pilna narada w MSWiA. Nad Polskę nadchodzi fala upałów

MSWiA poinformowało, że Marcin Kierwiński zlecił w trybie pilnym analizę działań podjętych w państwach, przez które przetoczyła się już fala rekordowych upałów, jak Francja, Hiszpania czy Włochy.

"Zespoły robocze mają skupić się na tym, jakie dodatkowe działania profilaktyczne można wdrożyć, jak skutecznie komunikować zagrożenie obywatelom oraz które zagraniczne rozwiązania warto na stałe wpisać do polskich procedur" - podało w komunikacie MSWiA.

Temperatury sięgną 40 stopni C. Kulminacja w niedzielę

Według prognoz IMGW fala upałów nadejdzie nad Polskę w środę. Od czwartku obowiązywać będą ostrzeżenia I i II stopnia. Kulminacja upałów nastąpi w niedzielę.

Ministerstwo w komunikacie apeluje o otoczenie szczególną troską osób starszych, dzieci, ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i unikać gwałtownego przechodzenia z klimatyzowanych pomieszczeń na zewnątrz.

"W trakcie dnia zamykaj okna i zasłoń żaluzje. Otwieraj okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. W ten sposób unikniesz przegrzania mieszkania. Unikaj tłustych, wysokokalorycznych dań i spożywania alkoholu. Upał sprzyja rozwojowi salmonelli, dlatego często i dokładnie myj ręce" - podało MSWiA.





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