Na razie nie poinformowano oficjalnie, czego dotyczą obrady.

- W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier w porozumieniu z prezydentem zwołał spotkanie w BBN z członkami komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego - powiedział podczas krótkiego briefingu prasowego przed budynkiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego rzecznik rządu Piotr Müller.

- Wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na Komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe w jak najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej - dodał.

Na spotkanie w BBN przybyli m.in. szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MSZ Zbigniew Rau, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także Dowódca Operacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Policji.

Czym jest Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych?

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych został powołany w październiku 2020 roku decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Jego pierwszym przewodniczącym był Jarosław Kaczyński, który pełnił wówczas w rządzie funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

W skład gremium, które jest organem pomocniczym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wchodzą wyznaczony przez szefa rządu wicepremier, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister-koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

"Do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie" - napisano w zarządzeniu powołującym do życia Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.