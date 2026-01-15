W czwartek Tusk spotkał się z szefami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne.

- Pod koniec roku, 29 i 30 grudnia doszło do cyberataków na infrastrukturę energetyczną w Polsce. (...) Wiele na to wskazuje, że te ataki były wprost związane z rosyjskimi służbami - powiedział szef rządu podczas spotkania z dziennikarzami.

- Polska obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej. Ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna, czyli sieci przesyłowe, to co decyduje o bezpieczeństwie całego systemu. (...) Zaatakowano punktowo niektóre miejsca, w tym dwie elektrociepłownie i te ataki były wymierzone w systemu umożliwiający zarządzeni prądem pochodzącym z OZE - mówił premier.

Dodał, że próby ataków nie groziły "destabilizacją całego systemu czy blackoutem" w Polsce. - To w ogóle nie wchodziło w rachubę - zaznaczył.

Podkreślił, że "systemy, które mamy okazały się skuteczne". - Jeśli tego typu ataki by się powtórzyły... systemy zadziałały, i będą działały także w przyszłości - mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że należy przygotować także dodatkowe zabezpieczenia. - To ma także kontekst związany z Ukrainą, z którą mamy wymianę energetyczną. My sprzedajemy tam prąd, czasami w sytuacjach krytycznych my dostajemy stamtąd prąd - tłumaczył premier i podkreślił, że to wszystko należy traktować bardzo poważnie, bo chodzi o "bezpieczeństwo państwa".

Rozwiń

Wkrótce więcej informacji...

Cyberataki na energetykę. Narada w Kancelarii Premiera

Minister energii Miłosz Motyka w ubiegłym tygodniu poinformował, że w ostatnich dniach 2025 roku doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną. Podał, że obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju.

Motyka przekazał też, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami w roku 2026 resort będzie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cybernetycznej, by "odpierać te ataki jeszcze skuteczniej".

Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał we wtorek w radiu RMF FM, że wszystko wskazuje na to, że grudniowe nieudane ataki na infrastrukturę energetyczną to rosyjski sabotaż, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce.

- To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Gawkowski. Podkreślił, że "mamy dobrze przygotowane instytucje", w związku z czym "nie należy panikować".

Imperium Kontratakuje, czyli nowe ugrupowanie Sławomira Mentzena Polsat News