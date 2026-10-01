Pilna narada po odmowie Nawrockiego. MSWiA potwierdza

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał pilną odprawę w siedzibie SOP z szefostwem formacji - potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Narada ma związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o nieprzyjęciu kandydatury płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa.

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Marcin KierwińskiJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W czwartek w siedzibie Służby Ochrony Państwa odbędzie się odprawa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego z szefostwem formacji - potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

W odprawie obok Kierwińskiego weźmie udział wiceminister MSWiA Czesław Mroczek.

Ma ona związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o wydaniu negatywnego stanowiska ws. powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Wcześniej, po nieprzyjęciu przez prezydenta kandydatury płk. Jackowicza na komendanta SOP, Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa formacji.

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