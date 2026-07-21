W skrócie Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że po doniesieniach o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych w łódzkim szpitalu została przeprowadzona kontrola i są jej wyniki.

Placówka wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła informacjom o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych, podkreślając ciągłość świadczeń zgodnie z obowiązującymi zasadami i limitami NFZ.

Łódzki NFZ potwierdził, że do ich oddziału zgłosiły się dwie osoby w sprawie kwalifikacji do leczenia.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu odniósł się do sprawy Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CSK UMED).

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że pacjenci, którzy zgłaszali się do placówki, mieli być odsyłani do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ). Tam mieli otrzymywać informacje, gdzie zgłosić się po leczenie.

Dotyczyć to miało pacjentów najciężej chorych, w tym na choroby nowotworowe.

Dziennik dotarł do pisma, które miała otrzymać jedna z pacjentek. Jako powód wstrzymania przyjęć wskazano "brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń".

Szpital w Łodzi miał odsyłać pacjentów? Kontrola resortu zdrowia

- Pacjenci onkologiczni w Polsce są traktowani priorytetowo. I diagnostyka, i leczenie osób onkologicznych jest zabezpieczone. Finansowanie tych osób z problemami onkologicznymi jest zabezpieczone w budżecie NFZ - powiedział Adam Szłapka.

Odnosząc się do sytuacji z Łodzi, stwierdził, że "po prostu nie powinna mieć miejsca i w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia wszczęło odpowiednią kontrolę". - Są wyniki. Pracownik po prostu odesłał tę osobę. Takie sytuacje po prostu nie mogą mieć miejsca i będą za każdym razem rozwiązywane - wyjaśnił rzecznik rządu.

- Pacjenci onkologiczni są i będą traktowani priorytetowo w polskim systemie ochrony zdrowia - zapewniał Szłapka.

Szpital w Łodzi wydał oświadczenie. "Nieprawdziwe"

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu łódzka placówka zaprzeczała pojawiającym się doniesieniom.

"W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi realizacji programów lekowych, szpital informuje, że nieprawdziwe są doniesienia o wstrzymaniu kwalifikacji lub przyjęć pacjentów do programów lekowych, w tym programów onkologicznych" - oznajmiła placówka.

"Szpital nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych, kwalifikując i przyjmując pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń finansowanych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.

Placówka podkreślała, że "priorytetem szpitala pozostaje zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz dostępu do świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami finansowania określonymi przez płatnika publicznego".

Problemy szpitala w Łodzi. Ma brakować pieniędzy na leczenie

Łódzki NFZ potwierdził "Rzeczpospolitej", że do oddziału wojewódzkiego 14 lipca zgłosiło się dwóch pacjentów, którzy prosili o wskazanie miejsca, gdzie mogą zostać zakwalifikowani do leczenia w ramach programów lekowych. OW NFZ zaznaczył jednak, że nie otrzymał od CSK UMED informacji o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych.

Z ustaleń gazety wynika, że od początku roku szpital otrzymał od OW NFZ 45 milionów złotych na leczenie w programach lekowych i chemioterapię. Świadczenia te są jednak limitowane. Nadwykonania, czyli to, co lecznica zrealizuje ponad wartość kontraktu, pokrywa NFZ. Ten nie zapłacił szpitalowi 3 milionów złotych za programy lekowe w onkologii za I i II kwartał roku.

Priorytetem są bowiem świadczenia nielimitowane. "To, że szpital wydaje na terapie więcej niż przewidziano w umowie z NFZ, staje się normą, bo kontrakty bywają zaniżone względem potrzeb, a chorych przybywa" - czytamy w publikacji.

Z informacji "Rz" wynika, że Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał wtrzymać przyjęcia na ten rok także w programach lekowych m.in. w gastroenterologii, alergologii, pulmonologii, neurologii oraz nefrologii.





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