Krystyna Opozda Nie opłaca się być nauczycielem. W szkołach doszło do sytuacji bez precedensu

Nauczyciele przekonują, że podniesienie wynagrodzeń jest konieczne, dotychczasowe zostały "zjedzone" przez inflację. Protest nie dotyczy tylko kwestii finansowych, także sposobu pracy w szkołach i podstawy programowej.

"Nie ma żadnej polityki edukacyjnej ministra Czarnka"

Szef przedstawił rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek miasteczka edukacyjnego, które działało od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy placu Na Rozdrożu w Warszawie.

- Mówienie o polityce edukacyjnej ministra Czarnka jest czymś niedorzecznym. Bo tu nie ma żadnej polityki edukacyjnej. Tu jest jeden wielki chaos i myślenie reaktywne. Tu jest działanie w zależności od tego, z kim pan minister rozmawia i z kim się spotyka - podkreślił Sławomir Broniarz.

- Pan minister nie tylko nie ma żadnego spójnego planu poprawy sytuacji w edukacji, ale też żadnego planu jak rozmawiać z tym środowiskiem - dodał.

"Dla nas edukacja jest najważniejsza"

Broniarz podkreślił, że szef resortu edukacji, mimo zaproszenia, ani razu nie pojawił się w miasteczku edukacyjnym. - To świadczy o tym, że pan minister nie ma nam nic do powiedzenia, chociaż nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że zechce skonfrontować swoje poglądy z tym, o czym była mowa na panelach, a mówiliśmy o najistotniejszych sprawach edukacji - powiedział szef ZNP i wyraził gotowość do rozmowy z ministrem edukacji.

- Dla nas edukacja jest najważniejsza, my nie uprawiamy polityki, my chcemy rozmawiać o edukacji. Bo ona jest związana z funkcjonowaniem prawie 10 mln obywateli naszego kraju - wskazał Broniarz.

Akcentował, że problemem edukacji jest głębokie niedofinansowanie i brak nauczycieli. Zwrócił uwagę, że inflacja wpływa na koszty prowadzenia szkół i uczelni, ale i budżety samych pracowników.

- Wczoraj minister Piontkowski powiedział, że brakuje około siedem tys. nauczycieli. Nie jestem pewny co do tych wyliczeń. Ale nawet jeżeli brakuje tych siedmiu tys. nauczycieli, to znaczy, że może kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy uczniów nie ma zajęć ze swoimi nauczycielami. Nie ma tych nauczycieli, a na planach zajęć albo są zastępstwa albo są wolne godziny, dlatego że nie ma osoby, która byłaby w stanie zająć się tymi uczniami. To wina błędnej polityki ministra edukacji - ocenił Sławomir Broniarz.

"Koszt podróży ministra do półtoraroczna pensja nauczyciela"

- Jeśli minister nie może przeforsować podwyżek, niech będzie go stać chociaż na to, żeby wyjść i podziękować nauczycielom za ich pracę - powiedział szef ZNP.

Zauważył też, że nauczycieli brakuje, ponieważ spada prestiż tego zawodu i brakuje w nim młodych pracowników.

- Liczyliśmy, że pan minister spotka się z nami, ale on wybrał kolejna wycieczkę zagraniczną. Przypomnę, że koszt wyjazdu ministra do Stanów Zjednoczonych, to była półtoraroczna pensja nauczyciela początkującego. Jaki był efekt takiej wizyty? Chcielibyśmy wiedzieć co dzieje się z takimi pieniędzmi, które pan minister wykorzystuje na takie podróże i z czego finansowane są tego typu działania, które wynikają z czystej propagandy - zaznaczył Broniarz.