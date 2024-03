Zbigniew Ziobro chory. "Chciałem ratować życie"

- Ja bardzo współczuję tej pani poseł i życzę jej zdrowia, żeby nie musiała przechodzić tego co ja. Uważam, że są pewne sprawy, które są ponad polityką - stwierdził Ziobro.

Były minister sprawiedliwości nadmienił, że "dotknęło go nieszczęście ciężkiej choroby". - Nie szukałem żadnego usprawiedliwienia , ani tym bardziej politowania, tylko starałem się znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo chciałem ratować swoje życie - dodał.

Zbigniew Ziobro: Choroba bardzo przyspieszyła

- Rozpoznanie choroby to był zaawansowany nowotwór przełyku z przerzutami co najmniej na żołądek, ale z podejrzeniami, że mogło to pójść dalej. Choroba bardzo przyspieszyła. W ciągu miesiąca schudłem 10 kilogramów, pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami i towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem, zwiastującym tę chorobę - tłumaczył Zbigniew Ziobro.