- Zniszczenie projektu CPK przez obecną koalicję rządzącą wywołało społeczny bunt. Nie godzę się na to, by 200 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim wyrzucać do kosza - argumentował Nawrocki - powiedział Karol Nawrocki po złożeniu podpisu pod swoim projektem.

- CPK w swojej tradycyjnej formie dawał także nam nadzieję, że pojawiło się na horyzoncie koło zamachowe naszej gospodarki, naszej ekonomii - argumentował polityk.

Według Nawrockiego plany obecnego rządu na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego pozwalają na swobodną komunikację osobom pochodzącym jedynie z największych miast. Miasta takie jak m.in. Kalisz będą - zdaniem prezydenta i polityków PiS - wykluczone z wielkiego projektu.

- W moim projekcie domagam się jednoznacznie powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. Miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej - przekonywał Nawrocki.

Pierwsza inicjatywa prezydenta. Te zapisy znajdują się w dokumencie

Inicjatywa prezydenta nawiązuje do obywatelskiego projektu ustawy, który miał zobowiązać obecny rząd do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie określonym przez uchwałę Rady Ministrów z 2023 r.

Według tego projektu kluczowe elementy inwestycji miałyby zostać oddane w 2028 roku, a nie tak, jak przewiduje obecny rząd - w 2032 roku. Co więcej, projekt nowej ekipy rządowej zakłada ograniczenie liczby przystanków szybkiej kolei na trasach do planowanego lotniska.

Tak dla CPK. Ale według pomysłu PiS

Prezydent zadeklarował już w czasie swojej kampanii wyborczej, że wróci do pierwotnego projektu CPK z 2022 roku, który powstał po szerokich konsultacjach społecznych.

Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki oświadczył, że zrobi wszystko, żeby "przywrócić oryginalne, pełne CPK".

- Dostarczymy najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast - mówił Nawrocki w jednym z wyborczych spotów.

"Wydarzenia": Prezydent kontra rząd. Trudna kohabitacja Polsat News Polsat News