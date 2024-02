Sondaż. Rafał Trzaskowski poza drugą turą

Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki , na którego głos oddałoby 24,3 proc. badanych. Podium domyka Rafał Trzaskowski , który zdobył 22,2 proc. wskazań . Oznacza to, że wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej nie wszedłby do hipotetycznej drugiej tury.

Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Bosak deklaruje start

Do tej pory jedyną deklarację startu w przyszłorocznych wyborach złożył Krzysztof Bosak .

- Moje marzenie to służyć Polakom na tym stanowisku , na którym mnie ta polityka postawi. W tej chwili jestem wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji - powiedział polityk prawicy. Zaznaczył jednocześnie, że najpierw musi uzyskać nominację swojej formacji w serii prawyborów, aby wystartować w 2025 roku.

- Jeżeli nasi wyborcy zdecydują, że to ja mam być kandydatem, to nim będę. Jeżeli zdecydują, że będzie ktoś inny, będę go wspierał - dodał.