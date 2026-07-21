W skrócie Sondaż CBOS wykazał wzrost pozytywnych ocen działalności Karola Nawrockiego jako prezydenta do 56 proc. Jest to najwyższy wynik od początku jego kadencji.

Oceny pracy parlamentu, zarówno Sejmu, jak i Senatu, pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-12 lipca 2026 roku na próbie 938 osób przy użyciu wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

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Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) opublikowało raport dotyczący oceny działalności polskiego prezydenta w lipcu. Badanie wykazało "kolejną wyraźną poprawę" notowań Karola Nawrockiego.

Aprobatę wobec działalności głowy państwa wyraziło bowiem 56 proc. badanych. Jest to wzrost o 5 pkt proc. względem czerwca i o 10 pkt proc. w stosunku do maja. Oznacza to, że obecne notowania głowy państwa są "najlepsze od początku tej prezydentury".

Sondaż. Polacy ocenili działalność prezydenta Karola Nawrockiego

Negatywnie na temat działalności prezydenta RP wypowiedziało się natomiast 37 proc. respondentów. Liczba dezaprobujących odpowiedzi spadła więc o 2 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru. 7 proc. badanych wstrzymało się od głosu i wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Częściej pozytywnie działalność Karola Nawrockiego oceniali m.in. wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i obu Konfederacji, mężczyźni, osoby w wieku od 18 do 24 lat, mieszkańcy wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym.

Na przeciwległym biegunie znaleźli się natomiast m.in. wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, respondenci w wieku od 45 do 54 lat, mieszkańcy średnich miast oraz największych ośrodków miejskich i osoby z wykształceniem wyższym.

Z raportu CBOS możemy wyczytać, że wyniki uzyskane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wskazały na "umocnienie społecznego poparcia" dla działalności prezydenta Karola Nawrockiego.

Sondaż CBOS: Polacy o funkcjonowaniu parlamentu. Gorsze notowania Sejmu i Senatu

Sondażownia przeanalizowała też ocenę działalności polskiego parlamentu. Wykazała ona nieznaczne pogorszenie notowań obu izb w porównaniu z czerwcem. Pozytywnie działalność Sejmu oceniło 27 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.) a negatywnie 58 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Opcję "trudno powiedzieć" wybrało z kolei 15 proc. respondentów.

Pogorszyły się też notowania Senatu. Z sondażu CBOS wynika, że pozytywne zdanie na temat pracy senatorów miało 31 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.), natomiast negatywne - 43 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Zdania na ten temat nie miało 26 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o jeden punkt procentowy.

Pozytywnie na temat prac Sejmu i Senatu chętniej wypowiadali się m.in. zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, osoby o poglądach lewicowych i centrowych oraz mieszkańcy z większych miast i posiadający wykształcenie wyższe.

Negatywnie pracę parlamentu ocenili z kolei m.in. wyborcy Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz PiS-u o poglądach prawicowych, ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz oceniający swoje własne warunki materialne jako złe lub średnie.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 2-12 lipca 2026 roku na próbie 938 osób. Zastosowano metody wywiadu bezpośredniego z udziałem ankietera (CAPI), wywiadów telefonicznych po skontaktowaniu się z ankieterem (CATI) i ankiet internetowych (CAWI).





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