Tak ciepło w tym roku jeszcze nie było. Wyż Heiko zasysa gorące powietrze z południowego zachodu, dzięki czemu na termometrach pojawią się najwyższe wartości od początku 2026 roku. Piątek może przynieść temperatury ocierające się o 20 stopni Celsjusza, choć dość mroźny poranek tego nie zapowiada.

Grupa młodych osób siedzi na nabrzeżu przy wodzie i rozmawia, w tle widoczne zabudowania miejskie, a na zdjęcie nałożone są dwie mapy Polski z różnym zabarwieniem pokazujące rozkład temperatur lub inne dane meteorologiczne.
Piątek będzie przeważnie słoneczny i bez opadów, dzięki wyżowi Heiko. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku: niewiele zabraknie do 20 stopni CelsjuszaCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTS/IMGWmateriał zewnętrzny

Pierwsze piątkowe godziny nie wszędzie były przyjemne. W centrum i na południu o godz. 6:00 było koło zera, a na południu i wschodzie utrzymywał się mróz. Najzimniej było w Kielcach, gdzie o tej porze zanotowano -4,4 st. C. "Przy takich warunkach lokalnie mogą występować zróżnicowane warunki na drogach" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za dnia jednak będzie znacznie cieplej.

Więcej słońca w wielu miejscach. Najcieplej na Dolnym Śląsku

Dzięki wpływowi wyżu Heiko w większości kraju będzie spokojnie i pogodnie. Najwięcej chmur można się spodziewać na północy, zaś rano na południu trzeba też uważać na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

Po wciąż dość chłodnym poranku temperatury szybko wzrosną i w piątek wszędzie będą dodatnie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie: maksymalnie 3 stopnie, a w centrum około 11.

Najcieplejsze powietrze napłynie jednak na południowy zachód Polski. Na Dolnym Śląsku synoptycy IMGW spodziewają się nawet do 17-19 stopni Celsjusza. Nie można wykluczyć, że lokalnie może być nawet nieco cieplej. To najwyższe temperatury, jakie wystąpią od początku roku.

Mapa prezentująca anomalię temperatury powietrza na obszarze Polski i krajów sąsiednich, ukazująca silne ocieplenie na zachodzie i południu oraz chłodniejsze rejony na wschodzie. Różne kolory wskazują odchylenia temperatur od normy wieloletniej.
Masa ciepła zaleje większość Polski. Najwyższe temperatury zanotujemy na południowym zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Spokojna pogoda oznacza, że nie musimy się przejmować mocniejszym wiatrem. Przeważnie będzie on słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu, Przedgórzu Sudeckim oraz na Podkarpaciu może być okresami porywisty. Najsilniejsze porywy zanotujemy w Sudetach - tam osiągną one 60 km/h.

Pod koniec tygodnia do Polski dotrze wyraźne ocieplenie. Miejscami będzie około 17 stopni Celsjusza. Potem nastąpi lekkie ochłodzenie
    Pogoda zrobi się przyjazna. Nieco gorzej będzie w nocy

    Słoneczna i sucha pogoda oraz słaby wiatr sprawią, że w zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne, w dodatku przez niemal cały dzień. Nieco słabiej pod tym względem będzie na północy, głównie w rejonie Pomorza, Warmii, Mazur i na Suwalszczyźnie - tam warunki będą obojętne.

    Mapa Polski prezentująca prognozy korzystnych warunków biometeorologicznych na poszczególnych obszarach kraju na dzień 27 lutego 2026 roku. Odcienie zieleni oznaczają stopień korzystności warunków, linie i symbole wskazują miejsca przejściowych zmian p...
    Niemal w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Tylko na północy warunki będą obojętneIMGWmateriał zewnętrzny

    W nocy wrócą przymrozki, które na południowym wschodzie sięgną -4, -3 stopni. W reszcie kraju temperatury będą dodatnie i wyniosą około jednego stopnia w centrum do 4-5 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Na północnym wschodzie i południu mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

    W Polsce robi się coraz cieplej. Po porannych przymrozkach w ciągu dnia miejscami może być powyżej 13 stopni Celsjusza
