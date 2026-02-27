Pierwsze piątkowe godziny nie wszędzie były przyjemne. W centrum i na południu o godz. 6:00 było koło zera, a na południu i wschodzie utrzymywał się mróz. Najzimniej było w Kielcach, gdzie o tej porze zanotowano -4,4 st. C. "Przy takich warunkach lokalnie mogą występować zróżnicowane warunki na drogach" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za dnia jednak będzie znacznie cieplej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Więcej słońca w wielu miejscach. Najcieplej na Dolnym Śląsku

Dzięki wpływowi wyżu Heiko w większości kraju będzie spokojnie i pogodnie. Najwięcej chmur można się spodziewać na północy, zaś rano na południu trzeba też uważać na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

Po wciąż dość chłodnym poranku temperatury szybko wzrosną i w piątek wszędzie będą dodatnie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie: maksymalnie 3 stopnie, a w centrum około 11.

Najcieplejsze powietrze napłynie jednak na południowy zachód Polski. Na Dolnym Śląsku synoptycy IMGW spodziewają się nawet do 17-19 stopni Celsjusza. Nie można wykluczyć, że lokalnie może być nawet nieco cieplej. To najwyższe temperatury, jakie wystąpią od początku roku.

Masa ciepła zaleje większość Polski. Najwyższe temperatury zanotujemy na południowym zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Spokojna pogoda oznacza, że nie musimy się przejmować mocniejszym wiatrem. Przeważnie będzie on słaby i umiarkowany, choć na Wybrzeżu, Przedgórzu Sudeckim oraz na Podkarpaciu może być okresami porywisty. Najsilniejsze porywy zanotujemy w Sudetach - tam osiągną one 60 km/h.

Pogoda zrobi się przyjazna. Nieco gorzej będzie w nocy

Słoneczna i sucha pogoda oraz słaby wiatr sprawią, że w zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne, w dodatku przez niemal cały dzień. Nieco słabiej pod tym względem będzie na północy, głównie w rejonie Pomorza, Warmii, Mazur i na Suwalszczyźnie - tam warunki będą obojętne.

Niemal w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Tylko na północy warunki będą obojętne IMGW materiał zewnętrzny

W nocy wrócą przymrozki, które na południowym wschodzie sięgną -4, -3 stopni. W reszcie kraju temperatury będą dodatnie i wyniosą około jednego stopnia w centrum do 4-5 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Na północnym wschodzie i południu mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

