Pierwszy ruch prezydenta po powrocie. Wiadomo, z kim się spotka

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wraca do Polski po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym.

Po powrocie do kraju głowa państwa ma spotkać się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Sędziowie wybrani przez koalicję przejęli władzę w Trybunale Konstytucyjnym, a na miejscu pojawiła się policja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o pierwszym spotkaniu prezydenta po powrocie do Polski Szefernaker przekazał za pośrednictwem platformy X.

Rozwiń

Kapiński odniósł się do sytuacji w TK w oficjalnym oświadczeniu. "Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję informacje o działaniach podjętych dzisiaj wobec Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności o skierowaniu funkcjonariuszy Policji do jego siedziby, uniemożliwieniu Wiceprezesowi Trybunału wejścia do budynku oraz wydaniu dokumentu zatytułowanego "zarządzenie", przewidującego przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez Prezesa i Wiceprezesa Trybunału. Zdarzenia te mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z fundamentalnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której spory dotyczące funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa stają się pretekstem do podejmowania działań prowadzących do jego faktycznego paraliżu oraz odarcia z jakiegokolwiek autorytetu. Jest to szczególnie niebezpieczny precedens, godzący w fundamenty demokratycznego państwa prawnego".

Karol Nawrocki w drodze do Polski. Lot zawrócono

W związku z przejęciem władzy w Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów wybranych przez koalicję, oraz akcję policji na terenie TK Karol Nawrocki musiał nagle zmienić plany.

"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał prezydent. Samolot prezydenta wystartował z Polski w piątek ok. godz. 14.50 i zawrócił nad Hiszpanią po godz. 18.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił w swoim wpisie, że prezydent "jest gwarantem ciągłości władzy państwowej i czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji". Z kolei wiceszef kancelarii Adam Andruszkiewicz napisał, że Nawrocki "nie pozwoli na zniszczenie siłą państwa prawa i odebranie Polakom podstawowych praw demokratycznych".

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński Zbyszek Kaczmarek Agencja FORUM

Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski próbuje wejść do środka

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Al. Szucha w Warszawie zgromadzili się manifestanci. Wśród nich politycy, przede wszystkim PiS i Rozwoju Plus. Na miejscu są m.in. liderzy tych ugrupowań Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Witając się ze sobą, Kaczyński mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność.

Na miejscu zjawili się też była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski. Są także m.in. przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej, w tym jej lider Grzegorz Braun. W drodze na miejsce - jak zapowiedział na platformie X - jest też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

W pewnym momencie przepiłowano łańcuch na bramie wjazdowej. Wejście do siedziby TK odgradza policyjny kordon i rzędy barierek. Bogdan Święczkowski próbował wejść do środka. W pewnym momencie jednak poprosił

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsze informacje

Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W mediach społecznościowych TK przekazano z kolei, że strona Trybunału została bezprawnie przejęta - prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, wiceprezesem - Bartłomiej Sochański.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma ich w budynku TK.



