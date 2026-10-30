Pierwszy ruch prezydenta po powrocie. Wiadomo, z kim się spotka

W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wraca do Polski po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym.
- Po powrocie do kraju głowa państwa ma spotkać się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
- Sędziowie wybrani przez koalicję przejęli władzę w Trybunale Konstytucyjnym, a na miejscu pojawiła się policja.
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Informację o pierwszym spotkaniu prezydenta po powrocie do Polski Szefernaker przekazał za pośrednictwem platformy X.
Kapiński odniósł się do sytuacji w TK w oficjalnym oświadczeniu. "Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję informacje o działaniach podjętych dzisiaj wobec Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności o skierowaniu funkcjonariuszy Policji do jego siedziby, uniemożliwieniu Wiceprezesowi Trybunału wejścia do budynku oraz wydaniu dokumentu zatytułowanego "zarządzenie", przewidującego przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez Prezesa i Wiceprezesa Trybunału. Zdarzenia te mają charakter bezprecedensowy w demokratycznym państwie prawnym i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z fundamentalnymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Nie sposób zaakceptować sytuacji, w której spory dotyczące funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa stają się pretekstem do podejmowania działań prowadzących do jego faktycznego paraliżu oraz odarcia z jakiegokolwiek autorytetu. Jest to szczególnie niebezpieczny precedens, godzący w fundamenty demokratycznego państwa prawnego".
Karol Nawrocki w drodze do Polski. Lot zawrócono
W związku z przejęciem władzy w Trybunale Konstytucyjnym przez sędziów wybranych przez koalicję, oraz akcję policji na terenie TK Karol Nawrocki musiał nagle zmienić plany.
"W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał prezydent. Samolot prezydenta wystartował z Polski w piątek ok. godz. 14.50 i zawrócił nad Hiszpanią po godz. 18.
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił w swoim wpisie, że prezydent "jest gwarantem ciągłości władzy państwowej i czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji". Z kolei wiceszef kancelarii Adam Andruszkiewicz napisał, że Nawrocki "nie pozwoli na zniszczenie siłą państwa prawa i odebranie Polakom podstawowych praw demokratycznych".
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski próbuje wejść do środka
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Al. Szucha w Warszawie zgromadzili się manifestanci. Wśród nich politycy, przede wszystkim PiS i Rozwoju Plus. Na miejscu są m.in. liderzy tych ugrupowań Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Witając się ze sobą, Kaczyński mówił, że choć mają do siebie różne zarzuty, w takiej chwili konieczna jest jedność.
Na miejscu zjawili się też była prezes TK Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski. Są także m.in. przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej, w tym jej lider Grzegorz Braun. W drodze na miejsce - jak zapowiedział na platformie X - jest też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
W pewnym momencie przepiłowano łańcuch na bramie wjazdowej. Wejście do siedziby TK odgradza policyjny kordon i rzędy barierek. Bogdan Święczkowski próbował wejść do środka. W pewnym momencie jednak poprosił
Chaos w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsze informacje
Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.
W mediach społecznościowych TK przekazano z kolei, że strona Trybunału została bezprawnie przejęta - prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, wiceprezesem - Bartłomiej Sochański.
Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma ich w budynku TK.