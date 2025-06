Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. W środę pojawił się pierwszy alert tego rodzaju w tym roku. Wysokie temperatury dotyczyły szczególnie zachodniej Polski. Najgoręcej było w Cieszynie na Śląsku, gdzie słupki rtęci wskazywały 30 st. C.

W czwartek prognozowane było do 28 st. C na północnym zachodzie kraju, a na południowym wschodzie nawet do 31 st. C.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed upałami. Najgoręcej na południowym wschodzie

Również noc ma być ciepła. W centrum kraju słupki rtęci wskazywać będą około 16 st. C, w centrum do 20 st. C, chłodniej na zachodzie i północy do 14 st. C.

W piątek najcieplej będzie na południowym wschodzie - 31 st. c, w centrum około 25 st. C, na północnym zachodzie do 20 st. C.

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla powiatów na południowym wschodzie - lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Alert obowiązuje od czwartku do godz. 18:00 w piątek.

Pogoda. Burze w Polsce. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

IMGW w czwartek wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla znacznej części kraju.

W województwie warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, w województwie zachodniopomorskim, na wschodzie Podlasia, a także w znacznej części województwa kujawsko-pomorskiego, na krańcach Wielkopolski i województwa lubuskiego będą one obowiązywać do godz. 22.00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą też obowiązywać do piątku, najpóźniej do godz. 4.00, w woj. lubelskim, na północy woj. świętokrzyskiego i na południu mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województwa małopolskiego, południowej części śląskiego i świętokrzyskiego oraz wschodniej części Podkarpacia.

Na niespokojną pogodę zwróciło również uwagę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wydając alert obowiązujący w czwartek i piątek na terenach województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Ostrzega ono przed burzami z bardzo silnym wiatrem i deszczem.

Apeluje o przygotowanie się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

"Polityczny WF": Prezydent Nawrocki pobudzi rząd do pracy? Piotr Witwicki INTERIA.PL