Pierwszy raz taka sytuacja w kalendarzu. To efekt nowych przepisów

W tym roku przed nami jeszcze trzy niedziele handlowe. Wszystkie skumulują się w grudniu: 7, 14 oraz 21 grudnia. Nastąpią więc jedna po drugiej. Skąd taki nietypowy układ, skoro dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do jednej niedzieli handlowej w miesiącu?

Związane jest to z przepisami, które weszły w życie 1 lutego 2025, a które uznały Wigilię za dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia sklepy będą zamknięte, a w zamian będziemy mogli zrobić zakupy w trzy kolejne grudniowe niedziele.

Niedziele handlowe 2025. Nowe przepisy od grudnia

Choć klienci będą mogli zrobić zakupy świąteczne w trzy kolejne niedziele grudnia, nie oznacza to, że pracownicy nie będą mieli wolnego. Nowe przepisy wprowadziły regulację, dzięki której każdy pracownik handlu będzie mógł pracować tylko dwie z trzech grudniowych niedziel handlowych.

To rozwiązanie pozwoli osobom zatrudnionym w handlu na jedną wolną niedzielę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Takie rozwiązanie ma pogodzić oczekiwania właścicieli sklepów i pracowników tych placówek.

Temat powrotu niedziel handlowych na stałe wraca jak bumerang. W Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele (druk nr 384). Został złożony przez posłów Polski 2050 - Trzeciej Drogi. Zakłada on co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwszą i trzecią.

Do tego miałyby dochodzić dodatkowe dni przed świętami. Projekt przewiduje też podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę i obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w ciągu sześciu dni przed lub po pracy w niedzielę. Obecnie projekt jest po pracach w komisjach i oczekuje na III czytanie w Sejmie.

Nie wiadomo, czy zmiany przejdą, ponieważ Koalicja Obywatelska jest w tej kwestii mocno podzielona. Warto przypomnieć, że w programie KO zniesienie zakazu handlu w niedzielę figuruje jako jedna z obietnic wyborczych.

Źródło: sejm.gov.pl

