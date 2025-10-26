Pierwszy raz taka sytuacja w kalendarzu. To efekt nowych przepisów
W 2025 roku czekają nas jeszcze trzy niedziele handlowe. Tak się składa, że ich układ będzie inny niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy. Wszystkie trzy przypadają na jeden miesiąc, co jest związane z nowymi przepisami. Kiedy dokładnie będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę?
W tym roku przed nami jeszcze trzy niedziele handlowe. Wszystkie skumulują się w grudniu: 7, 14 oraz 21 grudnia. Nastąpią więc jedna po drugiej. Skąd taki nietypowy układ, skoro dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do jednej niedzieli handlowej w miesiącu?
Związane jest to z przepisami, które weszły w życie 1 lutego 2025, a które uznały Wigilię za dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia sklepy będą zamknięte, a w zamian będziemy mogli zrobić zakupy w trzy kolejne grudniowe niedziele.
Niedziele handlowe 2025. Nowe przepisy od grudnia
Choć klienci będą mogli zrobić zakupy świąteczne w trzy kolejne niedziele grudnia, nie oznacza to, że pracownicy nie będą mieli wolnego. Nowe przepisy wprowadziły regulację, dzięki której każdy pracownik handlu będzie mógł pracować tylko dwie z trzech grudniowych niedziel handlowych.
To rozwiązanie pozwoli osobom zatrudnionym w handlu na jedną wolną niedzielę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Takie rozwiązanie ma pogodzić oczekiwania właścicieli sklepów i pracowników tych placówek.
Temat powrotu niedziel handlowych na stałe wraca jak bumerang. W Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele (druk nr 384). Został złożony przez posłów Polski 2050 - Trzeciej Drogi. Zakłada on co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, pierwszą i trzecią.
Do tego miałyby dochodzić dodatkowe dni przed świętami. Projekt przewiduje też podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę i obowiązek wyznaczenia dnia wolnego w ciągu sześciu dni przed lub po pracy w niedzielę. Obecnie projekt jest po pracach w komisjach i oczekuje na III czytanie w Sejmie.
Nie wiadomo, czy zmiany przejdą, ponieważ Koalicja Obywatelska jest w tej kwestii mocno podzielona. Warto przypomnieć, że w programie KO zniesienie zakazu handlu w niedzielę figuruje jako jedna z obietnic wyborczych.
Źródło: sejm.gov.pl