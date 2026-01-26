Pierwszy komentarz po spotkaniu Sikorskiego z prezydentem. "W duchu porozumienia"

W skrócie Spotkanie Radosława Sikorskiego z prezydentem Karolem Nawrockim przebiegło w duchu porozumienia - przekazał Maciej Wewiór.

Rzecznik MSZ poinformował, że strony zmierzają do rozwiązania bieżących problemów.

Od marca 2024 roku trwa spór o powołania ambasadorów, a MSZ zaproponowało zasadę 80/20 dotycząca nominacji – większość ambasadorów mieliby stanowić zawodowi dyplomaci.

"Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" - dodał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Komentarz po spotkaniu pojawił się na platformie X.

Spotkanie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego

Jak informowaliśmy wcześniej, Karol Nawrocki i Radosław Sikorski mieli rozmawiać o sporze dotyczącym obsady placówek dyplomatycznych, a także możliwym przystąpieniu Polski do Rady Pokoju oraz współpracy na linii MSZ - Pałac Prezydencki.

Wydarzenie w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się o godz. 14 i zakończyło półtorej godziny później.

To pierwsze w tym roku spotkanie polityków, na którym poruszano wspomniane kwestie. Poprzednie takie odbyło się w październiku 2025 roku.

Powołanie ambasadorów. Spór między MSZ a prezydentem

W grudniu Radosław Sikorski poinformował, że przekazał prezydentowi list, w którym deklarował gotowość do rozwiązania sporu wokół powoływania ambasadorów. Minister wskazywał przy tym, iż jest w stanie rozmawiać o zmianie obsady kierownika placówki w Waszyngtonie, którego powołaniu Karol Nawrocki sprzeciwiał się najbardziej.

Sikorski proponował wówczas przyjęcie zasady 80/20 - według niej 80 proc. nominacji ambasadorskich dotyczyłoby zawodowych dyplomatów, a 20 proc. pozostawałoby dla "niezawodowców". Członków drugiej z grup wybierałby w połowie rząd i w połowie prezydent.

Spór o nominacje ambasadorskie trwa od marca 2024 roku, kiedy to szef MSZ zdecydował, by odwołać ponad 50 przedstawicieli polskiej dyplomacji i wycofać kilkanaście kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo.

MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów powołało nowych kierowników placówki - mają oni status charge d'affaires, ponieważ zgoda na powołanie przedstawiciela dyplomacji za granicą wymaga zgody prezydenta.

Temat potencjalnego dołączenia Polski do Rady Pokoju

Z kolei drugi z tematów, jakie miały być poruszone podczas poniedziałkowego spotkania Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim, dotyczy podpisanego w Davos aktu powołującego Radę Pokoju. Polska dotąd nie zadeklarowała zamiaru uczestnictwa w inicjatywie prezydenta USA Donalda Trumpa, choć jednocześnie nie odrzuciła zaproszenia.

- Na pewno prezydent poruszy także kwestię współpracy z MSZ, bo nie jest dotychczas zadowolony z formy, w jakiej MSZ funkcjonuje i przesyła informacje czy opinie - zapowiadał przed spotkaniem prezydencki minister Marcin Przydacz.

