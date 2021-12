Pierwszy dzień zimy. Kiedy zaczyna się astronomiczna, a kiedy kalendarzowa zima?

Wtorek, 21 grudnia, to pierwszy dzień astronomicznej zimy. W tym roku astronomiczna zima rozpocznie się o godz. 16.59. Wtedy Słońce przejdzie przez punkt Koziorożca. Zima to okres najkrótszych dni i najdłuższych nocy w roku, co może być okazją do obserwacji obiektów i zjawisk astronomicznych. Kalendarzowa zima umownie rozpoczyna się - jak co roku - 22 grudnia.

