Pierwszy dzień kontroli na granicach. Pokazano dane, są pierwsi zatrzymani

Do zatrzymania pięciu osób doszło w poniedziałek na granicy polsko-litewskiej. Z kolei na granicy Polski z Niemcami Straż Graniczna odmówiła wjazdu do RP jednej osobie. To pierwsze efekty tymczasowego przywrócenia kontroli. Te rozpoczęły się w nocy na 52 przejściach na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą.