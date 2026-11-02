Pierwsze zawiadomienia do prokuratury w sprawie TK. Jest potwierdzenie

W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła wpłynięcie zawiadomień w związku z nocnymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała złożenie doniesień przeciwko m.in. Annie Korwin-Piotrowskiej i Maciejowi Berkowi, zarzucając im naruszenie nietykalności cielesnej.

Druga strona sporu zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu agresywne zachowanie oraz przekroczenie uprawnień podczas wejścia do siedziby Trybunału.

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Nieoficjalnie jako pierwsze o wpływających do prokuratury zawiadomieniach informowało Radio Eska. Doniesienia potwierdził Polsat News. - Do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Eska nieoficjalnie dowiedziała się, że zawiadomienia pochodzą od obu stron sporu politycznego. Śledczy mają teraz analizować skargi, które dotarły do tej pory do prokuratury oraz do końca dnia czekać na kolejne.

Jak podkreślił prok. Skiba w rozmowie z Polsat News, nowe zawiadomienia wpływają "cyklicznie".

Wejście prezydenta do siedziby TK. Wzajemne oskarżenia obu stron sporu

Sprawa dotyczy wejścia prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego w nocy z piątku na sobotę.

Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała złożenie zawiadomień do prokuratury wobec Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w niedzielę, że chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej Karola Nawrockiego podczas nocnego zajścia w TK, otwiera się w nowym oknie.

Z kolei druga strona zarzuca Nawrockiemu agresywne zachowanie i naruszenie uprawnień. - Staranował mnie, nie odpowiedział na moje 'dzień dobry' - tak relacjonowała wydarzenia w TK na antenie Polsat News sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Dodała, że "prezydent nie oczekiwał żadnej rozmowy".

- W ten sposób pani Korwin-Piotrowska próbuje zbudować sobie linię obrony. To jest naturalne, bo bez wątpienia poniesie za to zachowanie odpowiedzialność karną, podobnie jak pan Berek czy pan Markiewicz - skomentował Leśkiewicz.

Kryzys wokół TK. Nawrocki zwołał konsultacje, Donald Tusk zabrał głos

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Po opuszczeniu TK w sobotę nad ranem Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Donald Tusk oświadczył, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem".

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Tego samego dnia wieczorem orędzie wygłosił natomiast premier Donald Tusk, który ocenił m.in., że "atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego".



