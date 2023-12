Jednocześnie zaapelowała do nauczycieli, by ci nie zadawali uczniom prac domowych w zbliżającym się okresie świątecznym.

Nowa minister edukacji. Zmiany w lekcjach religii

Wcześniej obejmująca resort edukacji Barbara Nowacka , w rozmowie z TVN24, odniosła się także do tematu religii w szkołac h. Jak podkreśliła, jest świadoma przepisów konkordatu i "do czego zobowiązało się polskie państwo".

- Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa . Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - zaznaczyła.

- Myślę, że na to będzie powszechna zgoda, do doprowadzenia do tego, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach, i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym co na dzisiaj zadeklaruję - dodała.