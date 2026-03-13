Pierwsze wystąpienie Karola Nawrockiego po ogłoszeniu weta. "Są granice"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE.

W piątek Nawrocki odniósł się do swojej decyzji podczas wizyty w miejscowości Chmielnik w powiecie kieleckim.

- Uznaję, że decyzje dotyczące polskiej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa, rozwoju polskich sił zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego, są decyzjami zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, a nie Brukseli i nie Unii Europejskiej. To obiecywałem w czasie kampanii wyborczej. Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale są granice dla centralizacji UE - mówił Karol Nawrocki.

Program SAFE. Weto Karola Nawrockiego

W czwartek Karol Nawrocki mówił, że "problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy także zasad". - O tych pieniądzach, naszym bezpieczeństwie, nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - dodał.

Z kolei szef KPRP Zbigniew Bogucki powiedział w piątek, że rząd przyjął uchwałę, która jego zdaniem stanowi obejście prawa ze względu na decyzję prezydenta o wecie do ustawy ws. SAFE. Ocenił, że uchwała powtarza wszystkie błędy ustawy i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

