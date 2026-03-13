Pierwsze wystąpienie Karola Nawrockiego po ogłoszeniu weta. "Są granice"
- Uznaję, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa są decyzjami zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, a nie Brukseli. Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale są granice - mówił Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu kieleckiego. W czwartek prezydent ogłosił, że nie podpisze ustawy w sprawie unijnego programu SAFE.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE.
W piątek Nawrocki odniósł się do swojej decyzji podczas wizyty w miejscowości Chmielnik w powiecie kieleckim.
- Uznaję, że decyzje dotyczące polskiej wolności, suwerenności, bezpieczeństwa, rozwoju polskich sił zbrojnych, przemysłu zbrojeniowego, są decyzjami zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, a nie Brukseli i nie Unii Europejskiej. To obiecywałem w czasie kampanii wyborczej. Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale są granice dla centralizacji UE - mówił Karol Nawrocki.
Program SAFE. Weto Karola Nawrockiego
W czwartek Karol Nawrocki mówił, że "problem z europożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, dotyczy także zasad". - O tych pieniądzach, naszym bezpieczeństwie, nie będą decydowały wyłącznie polskie władze. SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług - dodał.
Z kolei szef KPRP Zbigniew Bogucki powiedział w piątek, że rząd przyjął uchwałę, która jego zdaniem stanowi obejście prawa ze względu na decyzję prezydenta o wecie do ustawy ws. SAFE. Ocenił, że uchwała powtarza wszystkie błędy ustawy i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.