Donald Tusk premierem. "Dziękuję Polsko"

Tusk zaczął swoje wystąpienie od uspokojenia nowej opozycji. Przekazał, że we wtorek w Sejmie odbędzie się "wielogodzinna debata" nad jego expose , w trakcie której będzie można zadawać pytania. Po tym wstępie polityk przeszedł do podziękowań.

- Dziękuję, Polsko. To jest naprawdę wspaniały dzień . Nie dla mnie, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej, i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to stało - powiedział nowy premier.

Donald Tusk do polityków PiS: Chciałbym wam podziękować

- Chciałem podziękować wam, bo nikt tak bardzo się nie przyłożył, żeby Polki i Polacy każdego dnia z waszych mediów widzieli, co zgotowaliście Polsce i Polakom. To wam udało się obudzić setki Polaków. To dzięki temu, co zrobiliście publicznie, nie tylko ze mną, ale z demokracją, z naszą ojczyzną, tyle Polek i tylu Polaków obudziło się 15 października i postanowiło odsunąć was od władzy - stwierdził.